    बिहार के बाद अब झारखंड में मालगाड़ी हादसा, दो डिब्बे पटरी से उतरे; मुंबई-हावड़ा रेललाइन ठप

    By RUPESH KUMAREdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:11 AM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में शनिवार सुबह एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना मुंबई-हावड़ा मुख्य रेलमार्ग के अप लाइन पर हुई, जिससे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है। यह घटना मुंबई हावड़ा मुख्य रेलमार्ग के अप लाइन में घटी है। इस घटना के बाद अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप्प पड़ गया है। घटना के बाद रेलकर्मी और रेल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को पटरी पर वापस लाने की कवायत तेज है।

    मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के बंडामुंडा मुख्य सेक्शन के के-केबिन के सामने किलोमीटर पोल संख्या 408/11 ई के पास यह मालगाड़ी शनिवार सुबह करीब 7:45 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई है।

    बताया जा रहा है कि मालगाड़ी एन बॉक्स बंडामुंडा से राउरकेला की ओर जा रही थी। तभी अचानक के केबिन के सामने मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए।

    घटना के बाद अप लाइन में दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी खड़ी हो गई, जिसके कारण हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप्प पड़ गया है।

    मौके पर पहुंचे अधिकारी 

    इधर घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इंजीनियरिंग एवं कैरिज एंड वैगन के कर्मचारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और घटना स्थल पर ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायत में लगे हुए हैं।

    नए साल में बंडामुंडा रेलखंड का यह पहला रेल हादसा है। जिस कारण विभागीय अधिकारी इस घटना को छिपाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। शायद यही वजह है की घटना के 1 घंटे के बाद भी रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई आपातकाल राहत बचाव कार्य के लिए हूटर नहीं बजाया गया है।

    बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से चक्रधरपुर रेल मंडल में सुरक्षित ट्रेन परिचालन को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

