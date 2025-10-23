Duronto Express: चक्रधरपुर में ट्रेन पर हमला: दुरंतो एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी, एक यात्री घायल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। तेज रफ्तार से दौड़ रही मुंबई सीएसटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस उस वक्त दहशत का सबब बन गई, जब मनोहरपुर के पास ट्रेन पर अचानक पत्थरबाजी हो गई।

बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने ट्रेन के ए-4 कोच की खिड़की पर जोरदार पत्थर फेंका, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया। 33 नंबर सीट पर बैठे एक यात्री को कांच के टुकड़े लगने से चोट आई।

घटना के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए रोकी गई। घायल यात्री का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद दुरंतो को आगे रवाना कर दिया गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

ट्रेन की जांच की गई और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पत्थर कहां से और किसने फेंका। ट्रेन के टीटीई ने घटना की रिपोर्ट चक्रधरपुर रेल मंडल कंट्रोल को भेज दी है।