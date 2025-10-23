Language
    Duronto Express: चक्रधरपुर में ट्रेन पर हमला: दुरंतो एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी, एक यात्री घायल

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:24 PM (IST)
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    चक्रधरपुर में दुरंतो एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें एक यात्री घायल हो गया। यह घटना तब हुई जब ट्रेन चक्रधरपुर के पास से गुजर रही थी। पत्थरबाजी से यात्रियों में दहशत फैल गई, और घायल यात्री को प्राथमिक उपचार दिया गया।

    Hero Image

    मनोहरपुर के पास तेज रफ्तार दुरंतो एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। तेज रफ्तार से दौड़ रही मुंबई सीएसटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस उस वक्त दहशत का सबब बन गई, जब मनोहरपुर के पास ट्रेन पर अचानक पत्थरबाजी हो गई। 

    बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने ट्रेन के ए-4 कोच की खिड़की पर जोरदार पत्थर फेंका, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया। 33 नंबर सीट पर बैठे एक यात्री को कांच के टुकड़े लगने से चोट आई।

    घटना के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए रोकी गई। घायल यात्री का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद दुरंतो को आगे रवाना कर दिया गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

    ट्रेन की जांच की गई और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पत्थर कहां से और किसने फेंका। ट्रेन के टीटीई ने घटना की रिपोर्ट चक्रधरपुर रेल मंडल कंट्रोल को भेज दी है। 

    फिलहाल, आरपीएफ मामले की गहराई से जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस बीच, इस घटना ने यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेनों पर पथराव की बढ़ती घटनाएं अब रेलवे प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बनती जा रही है।

