Jharkhand news: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ग्लाक पिस्टल राज्य सरकार ने की जब्त, पिस्टल की खासियत एवं कीमत भी जानिए

जागरण संवाददाता, चाईबासा : झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव के बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक रह चुके कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता की ग्लाक पिस्टल को राज्य सरकार ने जब्त कर लिया है।

यह कार्रवाई गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश के अनुरूप की गई। विभाग के अवर सचिव ने 6 मार्च 2025 को जारी पत्र के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्लाक पिस्टल रखने वाले व्यक्तियों की सूची जारी की थी।

सूची में केवल कांग्रेस नेता ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता का नाम शामिल था। उनके पास कदमा थाना से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। विभागीय आदेश के अनुसार, बन्ना गुप्ता के दो शस्त्रों में से एक 0.45 बोर की ग्लाक पिस्टल को राजकीय शस्त्रागार में जमा कराया जाना था।

इस प्रक्रिया के लिए संबंधित थाना को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार ने हाल के महीनों में निजी हाथों में मौजूद आधुनिक विदेशी शस्त्रों की समीक्षा शुरू की है।

इसके तहत लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा धारण किए गए ग्लाक और अन्य उच्च क्षमता वाले हथियारों को अस्थायी रूप से राजकीय शस्त्रागार में जमा कराने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का तर्क है कि यह कदम सुरक्षा और निगरानी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि आधुनिक हथियारों के दुरुपयोग की संभावनाओं पर रोक लगाई जा सके।

इसी आदेश के तहत घाटशिला उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता से ग्लाक पिस्टल प्राप्त कर जिला प्रशासन की ओर से राजकीय शस्त्रागार में जमा करा दी गई।

जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2022-23 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से अत्याधुनिक ग्लाक पिस्टल खरीदी थी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्लाक वर्तमान समय में सबसे आधुनिक पिस्तौल में से एक है जिसका बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपये है।

0.42 बोर की इस पिस्तौल को सामान्य नागरिक अपने पास नहीं रख सकते हैं। झारखंड में गिने-चुने लोगों को ही इसका लाइसेंस दिया गया है। सामान्य नागरिकों को केवल 0.32 बोर की पिस्तौल रखने के लिए लाइसेंस निर्गत होता है।