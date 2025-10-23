Jharkhand Politics: पूर्व मंत्री डा.रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस मुख्यालय में सौंपे 26 हजार दस्तावेज, पार्टी चला रही तीन चरणों वाला देशव्यापी आंदोलन

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक डा. रामेश्वर उरांव ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में चलाए गए वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान से संबंधित कुल 26 हजार दस्तावेजों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को समर्पित किया।

इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, कार्यालय के सह प्रभारी राजन वर्मा, खुर्शीद हसन रूमी आदि मौजूद थे। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने तीन चरणों वाला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। तीसरा चरण 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चला। वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, एक समन्वित, घर-घर और जन-संपर्क अभियान के माध्यम से हमलोग राज्य में वोटों की इस बेशर्म चोरी के खिलाफ 25 लाख हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।