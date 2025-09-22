सावधान! उपायुक्त के नाम से बना फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, जिला प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क

पश्चिमी सिंहभूम में साइबर अपराधियों ने उपायुक्त चंदन कुमार के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को सावधान किया है और ऐसे किसी भी संदेश पर प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी है। प्रशासन ने कहा है कि उपायुक्त या जिला प्रशासन व्यक्तिगत जानकारी या बैंक डिटेल नहीं मांगते।

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में साइबर अपराधियों की सक्रियता एक बार फिर उजागर हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उपायुक्त चंदन कुमार के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है। इस मामले में जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आम जनता को सावधान किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपायुक्त या जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल अथवा अन्य संवेदनशील दस्तावेज व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मांगे जाते।

ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा करना या जवाब देना लोगों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ठग बैंक खातों से पैसे की अवैध निकासी या अन्य प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड की साजिश रच सकते हैं। फर्जी अकाउंट जिस नंबर से संचालित हो रहा है, वह है +84 56 521 5615, प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि इस नंबर से आने वाले किसी भी कॉल या मैसेज का उत्तर न दें और तुरंत इसकी सूचना पुलिस या जिला प्रशासन को दें।