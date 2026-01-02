चक्रधरपुर रेल मंडल से 04 से 21 जनवरी के बीच उत्कल एक्सप्रेस सहित 15 ट्रेनें रद, कुछ का बदला रूट; सामने आई ये वजह

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में किए जा रहें विकास कार्यों को लेकर 04 से 21 जनवरी के बीच 15 ट्रेनों का परिचालन रद करने की घोषणा कर दिया है।

वहीं, रेलवे ने 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 22861/12871हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस को टाटानगर स्टेशन तक ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।

जबकि 06, 10, 13, 17और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 22862 /12872 कांटाबांजी - हावड़ा और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस को झारसुगुड़ा स्टेशन शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा।

इसके अलावा रेलवे ने 05, 09, 12, 16 और 19 जनवरी को पुरी से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18477 पुरी - योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड, इब स्टेशन होते हुए ऋषिकेश तक चलाएगी। नव वर्ष में इतने ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।