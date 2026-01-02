Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चक्रधरपुर रेल मंडल से 04 से 21 जनवरी के बीच उत्कल एक्सप्रेस सहित 15 ट्रेनें रद, कुछ का बदला रूट; सामने आई ये वजह

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:23 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 04 से 21 जनवरी के बीच 15 ट्रेनों को रद या परिवर्तित करने की घोषणा की है। इस्पात एक् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में किए जा रहें विकास कार्यों को लेकर 04 से 21 जनवरी के बीच 15 ट्रेनों का परिचालन रद करने की घोषणा कर दिया है।

    वहीं, रेलवे ने 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 22861/12871हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस को टाटानगर स्टेशन तक ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।

    जबकि 06, 10, 13, 17और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 22862 /12872 कांटाबांजी - हावड़ा और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस को झारसुगुड़ा स्टेशन शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा।

    इसके अलावा रेलवे ने 05, 09, 12, 16 और 19 जनवरी को पुरी से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18477 पुरी - योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड, इब स्टेशन होते हुए ऋषिकेश तक चलाएगी। नव वर्ष में इतने ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी

    • 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 22861/12871हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटा - कांटाबांजी - टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
    • 06, 10, 13, 17और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 22862 /12872 कांटाबांजी - हावड़ा और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुड़ा से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
    • 06,10, 13,17 और 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 18477 पुरी - योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर से झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।
    • 04 से 07 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18113/18114 टाटानगर - बिलासपुर - टाटानगर एक्सप्रेस।
    • 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 18109 व 18110 टाटा - इतवारी- टाटा - एक्सप्रेस।
    • 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 18175 व 18176 हटिया - झारसुगुड़ा - हटिया एक्सप्रेस।
    • 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 68043 व 68044 टाटा - राउरकेला - टाटा मेमू।
    • 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी को ट्रेन नंबर 58659 हटिया - राउरकेला पैसेंजर।
    • 04, 07, 11, 14, 18 एवं 21 जनवरी को ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला - हटिया पैसेंजर।

    यह भी पढ़ें- रेल यात्रियों को नए साल का पहला झटका... धनबाद से कोयंबटूर तक का सफर प्रभावित