रेल यात्रियों को नए साल का पहला झटका... धनबाद से कोयंबटूर तक का सफर प्रभावित
Indian Railway Update: नए साल में धनबाद से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 2 जनवरी से धनबाद-बांकुड़ा मेमू रद्द रहेगी। धनबाद-कोयंबटूर साप्ताहिक ट्रेन क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। नए साल में कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। दो जनवरी से धनबाद-बांकुड़ा मेमू अगले आदेश तक रद रहेगी। वापसी में विष्णुपुर-धनबाद मेमू भी नहीं चलेगी। सुबह स्वर्णरेखा एक्सप्रेस के बाद आद्रा रूट की यही एकमात्र ट्रेन है। इसके रद होने से हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।
दक्षिण पूर्व रेल ने परिचालन के कारणों से अगले आदेश तक रद करने की घोषणा की है। दूसरी ओर, धनबाद से कोयंबटूर के बीच गोमो, कोडरमा व गया होकर चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन तीन जनवरी को अंतिम फेरा लगाएगी।
गया से कोयंबटूर के बीच साप्ताहिक ट्रेन को अगले आदेश तक चलाने की स्वीकृति के साथ धनबाद तक विस्तार मिला था। अब अचानक तीन जनवरी के बाद इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग बंद कर दी गई।
कोयंबटूर की दूसरी स्पेशल ट्रेन को भी नहीं मिला विस्तार
धनबाद से कोयंबटूर के बीच बोकारो व रांची होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेन के पहिए दो फरवरी तक चलाने की घोषणा के बाद भी थमे हैं। यात्रियों की मांग पर पूर्व मध्य रेल ने फेरे बढ़ाने को लेकर फिजिबिलिटी प्रदान कर दी। फेरे विस्तार की अधिसूचना दक्षिण रेलवे को जारी करनी थी। पर दक्षिण रेलवे ने इसे ठुकरा दिया।
अलेप्पी एक्सप्रेस में टिकट पाना और मुश्किल
धनबाद से कोयंबटूर तक चलने वाली दोनों स्पेशल ट्रेनें काटपाडी होकर चलने से यात्रियों के साथ इलाज कराने वेल्लूर जानेवालों को वैकल्पिक ट्रेन मिल गई थीं। दोनों ट्रेनें छिन जाने से पहले से फुल चलने वाली अलेप्पी एक्सप्रेस पर और दबाव बढ़ गया है।
अलेप्पी एक्सप्रेस की स्थिति
स्लीपर 14 जनवरी छोड़ चार से 21 जनवरी तक नो रूम
थर्ड व सेकंड एसी में विभिन्न तिथियों में ने रूम व लंबी वेटिंगलिस्ट
स्पेशल ट्रेनें बंद, आज अंतिम फेरा लगाएगी चर्लपल्ली-पटना
गोमो व बोकारो होकर चलने वाली पटना-चर्लपल्ली और चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेनें बंद हो गईं। शुक्रवार को चर्लपल्ली-पटना साप्ताहिक स्पेशल अंतिम फेरा लगाएगी। लंबे समय से चल रहीं तीन स्पेशल ट्रेनें दक्षिण भारत जानेवाले यात्रियों को राहत दे रही थीं। फेरे विस्तार न होने से यात्रियों में मायूसी है।
