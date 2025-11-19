पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाईबासा के जंगल में चल रही अवैध महुआ शराब भट्टियां ध्वस्त

जागरण संवाददाता, चाईबासा। हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के ईपीलसिंगी जंगल में चल रहे अवैध महुआ शराब निर्माण पर उत्पाद विभाग व पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए संयुक्त अभियान चलाया। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के अंदर लंबे समय से अवैध तरीके से देसी शराब तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर हाटगम्हरिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही निर्माण कार्य में शामिल लोग मौके से फरार हो गए।

इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, जहां चार बड़े अवैध शराब भट्टी संचालित होते पाए गए। पुलिस ने सभी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से लगभग 1000 किलोग्राम जावा महुआ, जो शराब बनाने की तैयारी में रखा गया था, उसे भी नष्ट किया गया।

साथ ही 120 लीटर तैयार देसी शराब जब्त कर थाना लाया गया। पुलिस ने बताया कि जंगल के अंदर गुपचुप तरीके से शराब निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में अवैध शराब की आपूर्ति बढ़ रही थी।