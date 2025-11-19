Language
    पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाईबासा के जंगल में चल रही अवैध महुआ शराब भट्टियां ध्वस्त

    By Sudhir PandeyEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    चाईबासा के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से ईपीलसिंगी जंगल में अवैध महुआ शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। छापेमारी में चार अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त की गईं और 1000 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया गया। साथ ही 120 लीटर देसी शराब जब्त की गई। फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और क्षेत्र में लगातार अभियान चलाने की बात कही गई है।

    Hero Image

    ईपीलसिंगी जंगल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के ईपीलसिंगी जंगल में चल रहे अवैध महुआ शराब निर्माण पर उत्पाद विभाग व पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए संयुक्त अभियान चलाया।

    विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के अंदर लंबे समय से अवैध तरीके से देसी शराब तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर हाटगम्हरिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही निर्माण कार्य में शामिल लोग मौके से फरार हो गए।

    इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, जहां चार बड़े अवैध शराब भट्टी संचालित होते पाए गए। पुलिस ने सभी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से लगभग 1000 किलोग्राम जावा महुआ, जो शराब बनाने की तैयारी में रखा गया था, उसे भी नष्ट किया गया।

    साथ ही 120 लीटर तैयार देसी शराब जब्त कर थाना लाया गया। पुलिस ने बताया कि जंगल के अंदर गुपचुप तरीके से शराब निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में अवैध शराब की आपूर्ति बढ़ रही थी।

    छापेमारी के दौरान फरार हुए तीन संचालकों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्पादन अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण व बिक्री को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लग सके।

