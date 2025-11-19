Chakradharpur की हरिजन बस्ती में दोस्तों के झगड़े में चली तीन Round गोली, सनसनी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित हरिजन बस्ती में दो युवकों के बीच गोली चलने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार, शाम लगभग चार बजे हुई इस घटना में लगभग तीन राउंड फायरिंग हुई।

सौभाग्य से इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, घटना में शामिल दोनों युवक अमन और मुकेश हैं, जो आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं।

किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद एक ने पिस्टल निकालकर तीन राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

पुलिस ने मौके से तीन खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना में देशी कट्टा का उपयोग नहीं हुआ, केवल पिस्टल से ही गोली चली। फिलहाल, दोनों युवक अमन और मुकेश घटना के बाद फरार हैं।

पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है और उनकी तलाश के लिए छापामारी की जा रही है। चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया जाएगा।