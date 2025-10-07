बिलासपुर-पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस का हुआ विस्तार, 10 अक्टूबर से बक्सर तक चलेगी ट्रेन; देखें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से पटना होते हुए बक्सर की ओर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बिलासपुर पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर स्टेशन तक कर दिया है।

यह सुविधा 10 अक्टूबर से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 10 अक्टूबर से बिलासपुर पटना बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक कर दिया है।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर से बिलासपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22843 बिलासपुर-पटना-बक्सर सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से रात 08:30 रवाना होगी और राउरकेला स्टेशन रात 12:50 बजे, चक्रधरपुर अहले सुबह 02:20 बजे, टाटानगर अहले सुबह 03:20 बजे, पटना दोपहर 01:48 बजे और 11 अक्टूबर की शाम 04:10 बजे बक्सर स्टेशन पहुंचेगी।