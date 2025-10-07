शेखपुरा-पटना रूट पर टिकट काउंटर की समस्या, बेटिकट यात्रा करने को मजबूर यात्री

इस स्थिति के कारण यात्री मजबूरी में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, जिससे रेलवे को लगातार राजस्व की भारी हानि हो रही है। बरबीघा, शेखपुरा और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री पटना के लिए यात्रा कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा–बरबीघा–दनियावां होकर पटना तक चलने वाली नई यात्री ट्रेन (डीएमयू) एक अक्टूबर से शुरू की गई है, लेकिन अब तक किसी भी नए स्टेशन पर टिकट काटने की व्यवस्था नहीं है।

बरबीघा रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर, कंप्यूटर और प्रिंटर की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन टिकट काटने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है।

रेलवे यात्री संघ के रंजीत कुमार और शंभू यादव ने इसे रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार ‘काजू’ ने कहा कि बरबीघा से पटना तक का किराया मात्र 25 रुपये है। लोग देने को तैयार हैं, लेकिन टिकट न मिलने के कारण वे असमंजस में यात्रा कर रहे हैं।

यह नई रेललाइन शेखपुरा–बरबीघा–दनियावां होकर पटना तक जाती है। इस परियोजना का शिलान्यास 2002 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लगभग 23 साल बाद यह रेलमार्ग तैयार हुआ और एक अक्टूबर से नवादा से सुबह 5:15 बजे खुलकर बरबीघा होते हुए 9:30 बजे पटना पहुंचने वाली डीएमयू ट्रेन शुरू की गई।