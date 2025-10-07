Language
    Darbhanga News: पहले ऑनलाइन प्यार, फिर दिखाई शादी का सपना, महिला ने लूटे इंजीनियर से 27 लाख रुपए

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:17 AM (IST)

    दरभंगा में एक इंजीनियर साइबर ठगी का शिकार हो गया। एक महिला ने उसे ऑनलाइन प्यार में फंसाकर शादी का वादा किया और फिर 27 लाख रुपये ठग लिए। इंजीनियर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने करेंसी ट्रेडिंग में निवेश करने का झांसा दिया था। हनीमून के लिए 5 लाख रुपये ट्रांसफर करने से इंजीनियर बच गया जिससे वह और अधिक नुकसान से बच गया।

    ऑनलाइन प्यार से शादी का सपना देख रहे इंजीनियर से 27 लाख की ठगी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा जिले के एक इंजीनियर से महिला साइबर अपराधी ने पहले ऑनलाइन प्यार किया। फिर शादी करने का सपना दिखाई, इसके बाद झांसा देकर 27 लाख रुपये की ठगी कर ली।

    इस मामले को लेकर पीड़ित इंजीनियर ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा है कि शादी होती उससे पहले लूट गए। ना दुल्हन मिली और ना प्यार रहा।

    संयोग रहा कि हनीमून की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रेमिका को पांच लाख रुपये ट्रांसफर करने से बच गए। नहीं तो ठगी की राशि 27 से बढ़कर 32 लाख पहुंच जाती।

    विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रेडियो स्टेशन मोहल्ला निवासी इंजीनियर ने बताया कि उसे एक अनजान लड़की से एक अप्रैल को फोन आया, उसने अपना नाम अर्चना सिंह बताई।

    उसने कहा कि वह मुंबई निवासी है। करेंसी ट्रेडिंग में निवेश करने की बात कही। फिर लिंक भेजी। चेक करने के बाद 40 हजार रुपये उसमें लगाए। इसमें पांच हजार 80 रुपये का मुनाफा मिला।

    इसके बाद पांच और सात अप्रैल को एक-एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन, ना तो मूलधन आया और ना ही फायदा। इसके बाद सुधा राय नामक महिला ने फोन किया। उसके कहने पर 50 हजार रुपये निवेश किया तो चार हजार का मुनाफा हुआ।

    इसके बाद उससे बराबर बात होने लगी। एक-दो दिनों में ही प्यार भरी बातें होने लगीं। साथ जीने-मरने की बात भी हो गई। बात शादी करने तक पहुंच गई। इसके बाद उसके कहने पर सब कुछ दांव पर लगा दिया।

    11 अप्रैल को 7840 रुपये का फायदा हुआ तो एक मई के बीच तक 15 लाख 50 हजार का निवेश कर दिया। इसके बाद टैक्स के नाम पर छह से 13 मई के बीच 16 लाख 55 हजार रुपये जमा कर लिया गया।

    इसके बाद कस्टमर केयर चार्ज के नाम पर दो लाख 40 हजार रुपये की मांग की गई। इसके बाद ठगी का एहसास हुआ। थानाध्यक्ष सह डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

