Darbhanga News: पहले ऑनलाइन प्यार, फिर दिखाई शादी का सपना, महिला ने लूटे इंजीनियर से 27 लाख रुपए

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा जिले के एक इंजीनियर से महिला साइबर अपराधी ने पहले ऑनलाइन प्यार किया। फिर शादी करने का सपना दिखाई, इसके बाद झांसा देकर 27 लाख रुपये की ठगी कर ली।

इस मामले को लेकर पीड़ित इंजीनियर ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा है कि शादी होती उससे पहले लूट गए। ना दुल्हन मिली और ना प्यार रहा।

संयोग रहा कि हनीमून की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रेमिका को पांच लाख रुपये ट्रांसफर करने से बच गए। नहीं तो ठगी की राशि 27 से बढ़कर 32 लाख पहुंच जाती।

विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रेडियो स्टेशन मोहल्ला निवासी इंजीनियर ने बताया कि उसे एक अनजान लड़की से एक अप्रैल को फोन आया, उसने अपना नाम अर्चना सिंह बताई।

उसने कहा कि वह मुंबई निवासी है। करेंसी ट्रेडिंग में निवेश करने की बात कही। फिर लिंक भेजी। चेक करने के बाद 40 हजार रुपये उसमें लगाए। इसमें पांच हजार 80 रुपये का मुनाफा मिला।

इसके बाद पांच और सात अप्रैल को एक-एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन, ना तो मूलधन आया और ना ही फायदा। इसके बाद सुधा राय नामक महिला ने फोन किया। उसके कहने पर 50 हजार रुपये निवेश किया तो चार हजार का मुनाफा हुआ।