मुजफ्फरपुर में पतंजलि योगाश्रम के नाम पर बुजुर्ग से धोखाधड़ी, इलाज के नाम पर ऐंठे रुपए

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। घुटने के दर्द से परेशान एक वृद्ध को सोशल मीडिया पर पतंजलि योगाश्रम का विज्ञापन देखकर संपर्क करना महंगा पड़ गया।
साइबर फ्राड गिराेह के जालसाजों ने वृद्ध से विभिन्न मद में कई बार में 93 हजार 350 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। ठगी का पता उन्हें तब लगा जब वह इलाज के हरिद्वार पहुंचे।
मामले में गोबरसही-डुमरी रोड के वृद्ध जानकी नंदन चौधरी ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई। इसमें तीन मोबाइन नंबर धारक के साथ खाता धारकों को आरोपित किया है।
पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में वृद्ध ने कहा कि उनके घुटने में असहनीय दर्द रहता है।
सोशल मीडिया पर वह पतंजलि योगाश्रम का विज्ञापन देखे। संपर्क करने पर उन्हें वाट्सएप पर बुकिंग कंफर्ममेशन का लेटर आया। इसमें उनसे 38 हजार 850 रुपये मांगे।
उन्होंने रुपये भेज दिए। इसके बाद राउंड फिगर में 11 हजार रुपये मांगे। ट्रीटमेंट चार्ज के नाम पर 21 हजार, सिक्योरिटी डिपाजिट के लिए 20 हजार 500 और फिर स्वामी रामदेव व आयूर्वेदाचार्य बालकृष्ण से दिखवाने के नाम पर 20 हजार रुपये ट्रांसफर कराया गया।
इस तरह से उक्त रुपये की ठगी कर ली गई। कुछ दिनों के बाद हरिद्वार स्थित पतंजलि योगाश्रम पहुंचने के बाद उन्हें अपने साथ हुए साइबर ठगी का पता चला।
इसके बाद उन्होंने हरिद्वार साइबर थाने में शिकायत की। वहां पता चला कि मुजफ्फरपुर के ही साइबर ठगों ने उन्हें निशाना बनाकर ठगी की है। तब स्थानीय थाने में प्राथमिकी कराई।
