Bihar Election 2025: नवादा-झारखंड सीमा पर कड़ी निगरानी; 44 चेक पोस्ट एक्टिव, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

संवाद सहयोगी, नवादा। बिहार विधानसभा निर्वाचन-2025 को लेकर झारखंड से लगने वाली 124 किमी. लंबी नवादा की सीमा रेखा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।
नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिला से नवादा अपनी सीमा रेखा साझा करता है।
चुनाव के दौरान शराब, नारकोटिक ड्रग्स, मादक पदार्थ एवं अन्य प्रलोभन वाली वस्तुएं, जिससे मतदाता को लुभाया जा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए 44 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
इन चेक पोस्ट पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि पांच अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट, 37 जिला चेक पोस्ट और दो अंतर जिला चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
एसपी ने बताया कि अभी तक एक लाख 50 हजार लीटर शराब की बरामदगी की गई है। चुनाव के मद्देनजर चेकपोस्ट पर सख्त जांच-पड़ताल होगी।
झारखंड से लगने वाली 124 किमी. लंबी सीमा रेखा के आसपास भी करीब 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गिरिडीह जिला की सीमा के पास तीन और कोडरमा जिला की सीमा के पास 17 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
झारखंड राज्य के जिला प्रशासन के साथ बैठक करके विधि-व्यवस्था संधारण पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कौआकोल के सुदूर दनियां मतदान केन्द्र पर भी मतदान कराने को पदाधिकारी और कर्मी पहुंचेंगे।
वोटर निर्भीक होकर मतदान कर सकेंगे। हिसुआ विधानसभा के बकसंडा और वारिसलीगंज विधानसभा के सुदनपुर में तीन चलंत मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले के पांच विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतदान प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कई नवाचार कर रहा है।
