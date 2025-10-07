Bihar Election 2025: नवादा-झारखंड सीमा पर कड़ी निगरानी; 44 चेक पोस्ट एक्टिव, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

संवाद सहयोगी, नवादा। बिहार विधानसभा निर्वाचन-2025 को लेकर झारखंड से लगने वाली 124 किमी. लंबी नवादा की सीमा रेखा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।

नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिला से नवादा अपनी सीमा रेखा साझा करता है।

चुनाव के दौरान शराब, नारकोटिक ड्रग्स, मादक पदार्थ एवं अन्य प्रलोभन वाली वस्तुएं, जिससे मतदाता को लुभाया जा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए 44 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।

इन चेक पोस्ट पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि पांच अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट, 37 जिला चेक पोस्ट और दो अंतर जिला चेक पोस्ट बनाए गए हैं।

एसपी ने बताया कि अभी तक एक लाख 50 हजार लीटर शराब की बरामदगी की गई है। चुनाव के मद्देनजर चेकपोस्ट पर सख्त जांच-पड़ताल होगी।