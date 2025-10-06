Language
    Bihar Election 2025: पटना में 48 लाख+ वोटरों के लिए 5665 बूथ तैयार, इस विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:02 PM (IST)

    पटना जिले में 48 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 5665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दीघा में सबसे अधिक और मोकामा में सबसे कम केंद्र हैं। आयोग ने बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 तक सीमित कर दी है। 14 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष मतदान के लिए 563 सेक्टर बनाए गए हैं जहाँ सेक्टर पदाधिकारी तैनात किए गए हैं।

    दीघा में सबसे ज्यादा, मोकामा में सबसे कम मतदान केंद्र। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले में कुल 48 लाख 21 हजार 184 मतदाताओं के लिए 2981 भवनों में 5665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक मतदाता के कारण सबसे अधिक 501 मतदान केंद्र दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    वहीं, जिले में सबसे कम मतदान केंद्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम मतदाता पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। बताते चलें कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को लंबी कतार नहीं लगानी पड़े, इसलिए इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में बूथों की संख्या बढ़ाई है।

    आयोग का निर्देश है कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। पहले यह संख्या 1500 थी। चुनाव पदाधिकारियों के अनुसार पालीगंज व मोकामा विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में कुछ सौ का ही अंतर है।

    लेकिन मोकामा की ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी प्रकृति के कारण वहां मतदान केंद्रों की संख्या कम है। यह व्यवस्था मतदाताओं को आरामदायक व सुगम मतदान का अनुभव प्रदान करने की गई है।

    बताते चलें कि जिले की 14 विधानसभा सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त मतदान कराने के लिए 5665 मतदान केंद्रों को 563 सेक्टर में बांटा गया है। सभी 563 सेक्टर के लिए प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    सामान्यत: 10 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर पदाधिकारी तैनात किया गया है। ये सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

    इनकी प्रतिनियुक्ति इस प्रकार की गई है कि एक से दो घंटे में सभी मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें। मतदान के दिन कम से कम सात दिन पूर्व उन्हें विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाएगी।

    विधानसभा वार जिले में मतदान केंद्र 

    विधानसभा शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र
    मोकामा 54 288
    बाढ़ 51 298
    बख्तियारपुर 54 297
    दीघा 489 12
    बांकीपुर 422 00
    कुम्हरार 435 00
    पटनासाहिब 405 00
    फतुहा 49 301
    दानापुर 280 129
    मनेर 78 328
    फुलवारी 184 275
    मसौढ़ी 75 368
    पालीगंज 33 336
    बिक्रम 46 378