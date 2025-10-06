Indian Railway News: बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस का बक्सर तक विस्तार, इस दिन से चलेगी ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
चक्रधरपुर रेल मंडल से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बिलासपुर पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक कर दिया है। यह सुविधा 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बिलासपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22843 रात 0830 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 0410 बजे बक्सर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 22844 बक्सर स्टेशन से रात 0935 बजे प्रस्थान करेगी।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से पटना होते हुए बक्सर की ओर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बिलासपुर पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर स्टेशन तक कर दिया है।
यह सुविधा 10 अक्टूबर से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 10 अक्टूबर से बिलासपुर पटना बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक कर दिया है।
बिलासपुर-पटना-बक्सर एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर से बिलासपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22843 बिलासपुर-पटना-बक्सर सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से रात 08:30 रवाना होगी और राउरकेला स्टेशन रात 12:50 बजे, चक्रधरपुर अहले सुबह 02:20 बजे, टाटानगर अहले सुबह 03:20 बजे, पटना दोपहर 01:48 बजे और 11 अक्टूबर की शाम 04:10 बजे बक्सर स्टेशन पहुंचेगी।
बक्सर-पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन की वापसी की टाइमिंग
वहीं, वापसी में 11 अक्टूबर से ट्रेन नंबर 22844 बक्सर- पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस बक्सर स्टेशन ने रात 09:35 बजे प्रस्थान करेगी और पटना रात 12:03 बजे, टाटानगर सुबह 09:30 बजे, चक्रधरपुर सुबह 10:48 बजे, राउरकेला दोपहर 12:07 बजे और बिलासपुर स्टेशन 12 अक्टूबर की शाम 05:25 बजे पहुंचेगी।
