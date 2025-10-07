बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव तारीखों के एलान का किया स्वागत, बोले- NDA की प्रचंड वापसी तय
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर भरोसा जताया है। एनडीए एकजुट होकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। नेताओं का कहना है कि जनता ने बार-बार एनडीए पर विश्वास जताया है और इस बार भी एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने बिहार में विकास कार्यों और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा पर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग पर भरोसा जताया है। एक सुर में सभी नेताओं कहना है कि एनडीए पूरी तरह एकजुटता एवं विकास के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में मजबूती से उतरेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथियों का स्वागत करता है।
14 नवंबर को फिर से बिहार की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय देगी। उन्होंने कहा कि जनता ने बार-बार एनडीए पर विश्वास जताया है, और इस बार यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से सामने आने वाला है।
उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगलराज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी में लाया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार विकास के मुद्दे पर जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने काम किया है।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती के साथ देश को नया संदेश भी देगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए ने बिहार में उत्कृष्ट काम किया है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने प्रगति की है। पीएम मोदी ने 11 वर्षों में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। इस बार, एनडीए को सभी समुदायों का वोट प्राप्त होगा। प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार की वापसी करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।