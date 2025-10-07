धनबाद में फलफूल रहा अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, प्रशासन मौन

धनबाद और आसपास के इलाकों में गैस सिलेंडर रिफिलिंग का अवैध कारोबार खूब चल रहा है। कतरास में विस्फोट के बाद भी प्रशासन की चुप्पी है। शहर के कई इलाकों में दुकानों में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही है और ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। झरिया और गोमो में भी यह कारोबार तेजी से फैल रहा है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद समेत जिले के कतरास, मैथन, झरिया, राजगंज व गोमो समेत अन्य इलाकों में गैस सिलेंडर के रिफिलिंग का गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। कई इलाके में तो गैस चूल्हा मरम्मत की आड़ में छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है। कतरास में रविवार को हुए सिलेंडर विस्फोट में एक दुकानदार की मौत के बाद भी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी पेट्रोलियम कंपनियां और प्रशासन चुप्पी साधे है। धनबाद में दर्जनों जगहों पर अवैध रिफिलिंग सोमवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि बैंक मोड़, भूली, स्टील गेट, बरटांड, पुलिस लाइन और सरायढेला जैसे इलाकों में दो दर्जन से अधिक दुकानों में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरा जा रहा है।

दोपहर के 12 बजे धैया स्थित आरके हार्डवेयर में धड़ल्ले से रिफिलिंग का काम चल रहा था। बरटांड में दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर एक दुकान में रिफिलिंग हो रही थी। यहां तो गैस एजेंसी का एक वेंडर ही गैस बाकायदा बोर्ड टांग रखे हैं, जबकि कुछ दुकानें हार्डवेयर या राशन स्टोर की आड़ में इस खतरनाक काम को अंजाम दे रही हैं। एक दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शहर में सैकड़ों छात्र-छात्राएं और अविवाहित कर्मचारी किराए के कमरों में रहते हैं जिन्हें बड़े सिलेंडरों की जगह छोटे सिलेंडरों की जरूरत होती है। इस जरूरत का फायदा उठाकर दुकानदार गैस रिफिलिंग कर रहे हैं और प्रति किलो 90 से 100 रुपये तक वसूल रहे हैं। ग्राहकों से मोटी वसूली, सुरक्षा के नाम पर शून्य व्यवस्था धैया स्थित आरके हार्डवेयर में दो, पांच और आठ किलो के सिलेंडरों में 95 रुपये प्रति किलो की दर से गैस भरी जा रही है। बरटांड बस स्टैंड के पास सोनू इंटरप्राइजेज में 90 रुपये प्रति किलो, जबकि पुलिस लाइन स्थित पार्वती कुकिंग सर्विस में 100 रुपये प्रति किलो की दर से रिफिलिंग की जा रही है।

आईएसएम गेट के पास उज्जवल सर्विस और श्रमिक नगरी भूली में भी यही कारोबार खुलेआम जारी है। दुकानदारों के मुताबिक बड़े गैस सिलेंडर वे ब्लैक में खरीदते हैं और छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर बेचते हैं। झरिया, कतरास और गोमो में भी फल-फूल रहा अवैध कारोबार झरिया, कतरास, राजगंज, महुदा और गोमो जैसे इलाकों में भी गैस रिफिलिंग का धंधा तेजी से फैल रहा है। झरिया के कोयरीबांध, पार्क मोड़, थाना मोड़ और जामाडोबा में कई दुकानें खुलेआम गैस रिफिलिंग कर रही हैं।

यहां प्रति किलो 85 से 95 रुपये तक वसूले जाते हैं। इन दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को कोई प्रशिक्षण नहीं है। थोड़ी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। गोमो के पुराना बाजार में घनी आबादी वाले इलाके में यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। दुकानों के ठीक बगल में स्कूल और बच्चों के वाहनों का जमावड़ा रहता है, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। स्थानीय दुकानदार रूपेश कुमार और समाजसेवी गुरमीत सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार इस धंधे की शिकायत की है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कतरास और गोमो के कई इलाकों में दिनदहाड़े चल रही रिफिलिंग कतरास के छाताबाद, गुहीबांध, सिजुआ, राजगंज रोड और भेलाटांड़ मोड़ पर गैस रिफिलिंग का कारोबार चल रहा है। कई दुकानदार होटल या चाय की दुकान की आड़ में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते हैं। गोमो में भी पुराना बाजार और मुख्य सड़क के किनारे दुकानों में दो से पांच किलो के सिलेंडर खुलेआम बेचे जा रहे हैं।