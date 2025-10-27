Language
    Jharkhand News: सिमडेगा में तालाब से तीन बच्चियों के शव मिलने सनसनी, कैसे हुआ हादसा?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में एक तालाब से तीन बच्चियों के शव बरामद हुए हैं, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चियों की मौत डूबने से हुई है, क्योंकि घटना के समय उनके परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा।

    तालाब में बच्ची का शव बरामद

    संवाद सूत्र, बानो (सिमडेगा)। जिले के बानो प्रखंड के ग्राम निमतुर में रविवार की देर शाम तालाब से तीन बच्चियों का शव मिला है।आशंका जताई जा रही है डूबने से मौत हुई होगी। जानकारी के अनुसार, घटना के समय स्वजन घर पर मौजूद नहीं थे।इसी बीच तीनों बच्चियां संभवतः तालाब के पास गई होगी, जहां यह दुःखद घटना घट गई।

    देर शाम जब स्वजन लौटे और बच्चियों का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने खोजबीन शुरू की।तलाशी के दौरान ग्रामीणों ने तालाब में एक बच्ची का शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद शोर मच गया। तुरंत ग्रामीणों की मदद से बाकी दो बच्चियों को भी तालाब से बाहर निकाला गया।

    तीनों को आनन-फानन में देर रात सीएचसी बानो लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चियों की पहचान खुश्बू कुमारी (6 वर्ष), प्रेमिका कुमारी (5 वर्ष) और सीमा कुमारी (7 वर्ष) के रूप में की गई है।

    इधर घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य बीरजो कंडुलना अस्पताल पहुंचे और शोकग्रस्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।इधर बच्चियों के शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं।

    इधर बानो थाना प्रभारी मानव मयंक ने बताया कि प्रथम दृष्टया डूबने से तीन बच्चियों की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस मौके पर गई है। गहन जांच एवं पोस्टमार्टम के बाद घटना का वास्तविक कारण मिल सकेगा।

