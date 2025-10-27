Jharkhand News: सिमडेगा में तालाब से तीन बच्चियों के शव मिलने सनसनी, कैसे हुआ हादसा?

संवाद सूत्र, बानो (सिमडेगा)। जिले के बानो प्रखंड के ग्राम निमतुर में रविवार की देर शाम तालाब से तीन बच्चियों का शव मिला है।आशंका जताई जा रही है डूबने से मौत हुई होगी। जानकारी के अनुसार, घटना के समय स्वजन घर पर मौजूद नहीं थे।इसी बीच तीनों बच्चियां संभवतः तालाब के पास गई होगी, जहां यह दुःखद घटना घट गई।

देर शाम जब स्वजन लौटे और बच्चियों का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने खोजबीन शुरू की।तलाशी के दौरान ग्रामीणों ने तालाब में एक बच्ची का शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद शोर मच गया। तुरंत ग्रामीणों की मदद से बाकी दो बच्चियों को भी तालाब से बाहर निकाला गया।