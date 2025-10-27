Jharkhand Crime: कारोबारी के घर पर फायरिंग मामले में चार अपराधियों की तलाश, बेटे को धमकी देने का ऑडियो वायरल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह निवासी कारोबारी हरेराम सिंह के घर 10 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है। वहीं प्रारंभ में कारोबारी ने फायरिंग की घटना से इंकार किया था, लेकिन बाद में उनके कर्मचारी की शिकायत पर सीतारामडेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी बीच, रांची जिले के बुंडू में 23 अक्टूबर को कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाला जमशेदपुर निवासी अपराधी दशरथ शुक्ला पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ में उसने हरेराम सिंह के घर हुई फायरिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

इधर, अब कारोबारी के पुत्र हरीश सिंह को धमकी देने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में धमकी देने वाला व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है – “कान खोलकर सुन लो, जल्द से जल्द मामले को शॉर्ट आउट कर लो। भाई-जीजा जो मिलेगा, उसे मार देंगे। धंधा करना है तो सोच लो।” यह धमकी प्रिंस खान के नाम से दी गई बताई जा रही है।

पुराना है वायरल ऑडियो जब इस वायरल आडियो की सत्यता को लेकर सिटी एसपी से जानकारी लेने पर बताया कि ऑडियो करीब डेढ़ माह पुराना है और इसकी जांच पहले ही की जा चुकी है। दशरथ शुक्ला से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने पहले हरेराम सिंह के बेटे हरीश के साथ शराब कारोबार शुरू करने की योजना बनाई थी। योजना असफल रहने और लाटरी में नुकसान होने के बाद उसने किसी और के साथ शराब का धंधा शुरू कर दिया।

इससे नाराज होकर वह पलामू जेल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा से हुई। वहीं से उसने सिन्हा के जरिए प्रिंस खान से संपर्क साधा। प्रिंस खान के निर्देश पर दशरथ ने जमशेदपुर के कुछ युवकों को साथ जोड़ा और हरेराम सिंह के घर पर फायरिंग करवाने का निर्देश दिया।

इस दौरान दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग वाट्सएप के माध्यम से की गई थी। इस संबंध में कारोबारी और उनके पुत्र ने सीतारामडेरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में टेल्को निवासी आकाश सिंह, गोलमुरी के राजेश, और साकची के काशीडीह निवासी कोंदू की संलिप्तता सामने आई है।

वहीं बुंडू थाना में दर्ज हथियार बरामदगी मामले में प्रिंस खान, सुजीत सिन्हा, उसकी पत्नी रिया सिन्हा, दशरथ शुक्ला, आकाश सिंह, राजेश, कोंदू समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ अवैध हथियार रखने, धमकी देने और फायरिंग की प्राथमिकी दर्ज की गई है।