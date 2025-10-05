Language
    Jharkhand Crime: सिमडेगा के बाघचंडी मंदिर में तोड़फोड़, साजिश का पता करने में जुटी पुलिस

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    सिमडेगा के कोलेबिरा में बाघचंडी मंदिर में अज्ञात तत्वों ने तोड़फोड़ की। मंदिर का दरवाजा और सामान क्षतिग्रस्त पाए गए त्रिशूल दूर फेंका गया। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है इसे सनातन संस्कृति पर हमला बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सिमडेगा के बाघचंडी मंदिर में तोड़फोड़। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, कोलेबिरा (सिमडेगा)। प्रखंड क्षेत्र के काल्हाटोली स्थित बाघचंडी मंदिर में शनिवार की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। घटना की जानकारी रविवार सुबह मिली, जब मंदिर के पुजारी पंचम सिंह पूजा करने पहुंचे।

    उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और कई सामान क्षतिग्रस्त हैं। पुजारी ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर से दूर त्रिशूल फेंक दिया, म्यूजिक सिस्टम और चोंगा तोड़ दिया।

    मंदिर के ऊपर और अंदर लगे लाइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। अगरबत्ती स्टैंड पलट दिया गया और मुख्य पूजा स्थल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया।

    मौके पर पहुंची पुलिस

    इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने कहा कि मंदिर के दरवाजे की कुंडी एवं साउंड सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे।

    भाजपा ने की कड़ी निंदा

    घटना को भारतीय जनता पार्टी ने सनातन संस्कृति पर हमला बताया है। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाईक ने कहा कि यह घटना धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा है और पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाया गया है, यह श्रद्धा के केंद्र को अपवित्र करने की कोशिश है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

    पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने कहा कि यह केवल एक मंदिर पर हमला नहीं है बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में न तो मंदिर सुरक्षित हैं और न ही चर्च। भाजपा इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है और प्रशासन से दोषियों की शीघ्र पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग करती है।

