Jharkhand Crime: सिमडेगा के बाघचंडी मंदिर में तोड़फोड़, साजिश का पता करने में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, कोलेबिरा (सिमडेगा)। प्रखंड क्षेत्र के काल्हाटोली स्थित बाघचंडी मंदिर में शनिवार की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। घटना की जानकारी रविवार सुबह मिली, जब मंदिर के पुजारी पंचम सिंह पूजा करने पहुंचे।

उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और कई सामान क्षतिग्रस्त हैं। पुजारी ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर से दूर त्रिशूल फेंक दिया, म्यूजिक सिस्टम और चोंगा तोड़ दिया।

मंदिर के ऊपर और अंदर लगे लाइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। अगरबत्ती स्टैंड पलट दिया गया और मुख्य पूजा स्थल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस

इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने कहा कि मंदिर के दरवाजे की कुंडी एवं साउंड सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे।