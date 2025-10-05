Dhanbad News: BCCL के वाहन उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, अब सख्त एक्शन की तैयारी में परिवहन विभाग
धनबाद में बीसीसीएल के कोयला परिवहन में लगे भारी वाहनों पर जिला परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग ने पाया है कि कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं हैं जिनमें टैक्स रजिस्ट्रेशन और फिटनेस शामिल हैं। पुराने वाहनों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सीपी द्विवेदी ने बताया कि बीसीसीएल को नोटिस जारी किया जाएगा।
आशीष अंबष्ठ, धनबाद। बीसीसीएल में कोयला परिवहन के लिए चल रहे भारी वाहनों पर जिला परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसी माह बीसीसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा।
जिला परिवहन विभाग की ऑवलाइन पोर्टल पर किए गए विश्लेषण में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में वाहनों के कागजात अपडेट नहीं हैं। इनमें टैक्स, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।
इसके अलावा, पुराने वाहनों का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विभाग ने बीसीसीएल से सभी वाहनों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
इस संबंध में जिला खनन विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। खनन चालान और अन्य परमिट इसी विभाग से जारी होते हैं, जिससे वाहनों का सही आकलन किया जा सके।
जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सीपी द्विवेदी ने अनुसार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कई वाहनों के कागजात फेल और कर भुगतान नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया जाएगा।
यदि गंभीरता नहीं बरती गई, तो सभी वाहनों को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार सभी वाहनों के कागजात होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही माइंस एरिया में चलने वाले वाहनों को आम सड़कों पर भी देखा जा रहा है, जिस पर विभाग की नजर है। इस संदर्भ में टीम को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे वाहनों को तुरंत पकड़ा जा सके।
राजस्व की हो रही हानि
सरकारी राजस्व की हानि भी इस मामले में गंभीर है। समय पर टैक्स जमा नहीं होने से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने विभाग को इस स्थिति से निपटने के लिए कड़ाई से निर्देशित किया है।
वर्तमान में, विभाग की नजर में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 1500 से अधिक वाहन और 85 से अधिक यात्री वाहन हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। बीमा या फिटनेस के बिना सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच भी की जा रही है।
बीसीसीएल की खदानों में चल रहे वाहनों पर विभाग की गंभीरता से नजर है। अक्टूबर में बीसीसीएल को नोटिस दिया जाएगा। इस पर कार्रवाई हो रही है। पुराने वाहनों का भी कोई रिकार्ड नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी बीसीसीएल से सूची मांगी गई है। -दिवाकर सीपी द्विवेदी, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।