Dhanbad News: BCCL के वाहन उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, अब सख्त एक्शन की तैयारी में परिवहन विभाग

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। बीसीसीएल में कोयला परिवहन के लिए चल रहे भारी वाहनों पर जिला परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसी माह बीसीसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा।

जिला परिवहन विभाग की ऑवलाइन पोर्टल पर किए गए विश्लेषण में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में वाहनों के कागजात अपडेट नहीं हैं। इनमें टैक्स, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।

इसके अलावा, पुराने वाहनों का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विभाग ने बीसीसीएल से सभी वाहनों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला खनन विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। खनन चालान और अन्य परमिट इसी विभाग से जारी होते हैं, जिससे वाहनों का सही आकलन किया जा सके।

जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सीपी द्विवेदी ने अनुसार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कई वाहनों के कागजात फेल और कर भुगतान नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया जाएगा।

यदि गंभीरता नहीं बरती गई, तो सभी वाहनों को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार सभी वाहनों के कागजात होना अनिवार्य है।

इसके साथ ही माइंस एरिया में चलने वाले वाहनों को आम सड़कों पर भी देखा जा रहा है, जिस पर विभाग की नजर है। इस संदर्भ में टीम को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे वाहनों को तुरंत पकड़ा जा सके।