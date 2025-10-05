Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर ठगों ने शिक्षक के बैंक खाते से उड़ाए 14 लाख रुपये, मध्यप्रदेश पुलिस ने देवघर से किया गिरफ्तार

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    मध्य प्रदेश पुलिस ने देवघर के पथरौल में छापेमारी कर साइबर ठगी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया। इन ठगों ने एक शिक्षक से 14 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के घरों से नकदी लैपटॉप मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर पन्ना ले जाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मध्य प्रदेश की पुलिस ने पथरौल से दो साइबर ठग को पकड़ा

    संवाद सूत्र, मधुपुर (देवघर)। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई थाना की तीन सदस्यीय पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर कमल विक्रम पाठक के नेतृत्व में साइबर ठग की तलाश में पथरौल। टीम ने पथरौल पुलिस के सहयोग से कसैया और ऊपर बिलरिया गांव में छापेमारी कर दो युवकों को साइबर ठगी के आरोप में पकड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपित अमन राजा और हसन राजा से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि साइबर ठग के द्वारा बैंक अधिकारी बनकर पवई थाना क्षेत्र के एक सरकारी शिक्षक को फोन किया गया था।

    इसके बाद बैंक की गोपनीय विवरणी हासिल कर शिक्षक के बैंक खाते से 14 लाख रुपये की निकासी फर्जी ढंग से कर ली गई थी। पीड़ित शिक्षक ने घटना को लेकर पवई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया।

    जांच के बाद पथरौल पहुंची मध्यप्रदेश पुलिस

    अनुसंधान के क्रम में मोबाइल कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर पथरौल थाना क्षेत्र के तीन साइबर ठगों की मामले में संलिप्तता सामने आई। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश की पुलिस टीम पथरौल पहुंची है।

    यहां आकर तीन युवकों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद एक को पीआर बांड पर छोड़ दिया। इन दोनों युवकों की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है।

    पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार इरफान अंसारी के घर से 3.50 लाख नकद, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक का पासबुक और एक बाइक जब्त की गई है, जबकि हसन राजा के घर से पांच लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, जेवर और कई अन्य कागजात जब्त किए गए हैं।

    कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, मध्य प्रदेश पुलिस की टीम हसन राजा और इरफान अंसारी को शनिवार को स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड पर पन्ना ले जाया गया है।