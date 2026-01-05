रांची में लापता भाई-बहन का मामला, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन से की बात; SP को दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, रांची। धुर्वा के मौसीबाड़ी क्षेत्र से चार दिन से लापता दो मासूम बच्चों का मामला अब गंभीर होता जा रहा है।

अंश और अंशिका नामक भाई-बहन दो जनवरी से लापता हैं, लेकिन अब तक रांची प्रशासन उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हो सका है। बच्चों के लापता होने से परिजनों में गहरा आक्रोश और चिंता व्याप्त है।

इस मामले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संज्ञान लिया है। सोमवार सुबह उन्होंने बच्चों के स्वजनों से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सेठ ने रांची के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से भी बात कर बच्चों की तलाश तेज करने और मामले को प्राथमिकता से लेने का निर्देश दिया।