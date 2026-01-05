रांची में 3 दिन बाद भी नहीं मिला लापता भाई-बहन का सुराग, पुलिस ने घोषित किया 51 हजार रुपये का इनाम

जागरण संवाददाता, रांची। लापता मासूम भाई-बहन (अंश और अंशिका) का तीसरे दिन रविवार को भी कोई सुराग नहीं मिला। थक-हारकर पुलिस ने बच्चों के बारे में सूचना देनेवाले के लिए 51 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की। साथ ही, बच्चों का पोस्टर भी जारी किया। जिसे जिलेभर में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों बच्चों की गुमशुदगी को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी थानों को पोस्टर भेजे गए हैं, ताकि हर स्तर पर तलाश की जा सके। पोस्टर में दोनों बच्चों की तस्वीर के साथ हटिया डीएसपी (8709911997), धुर्वा थाना प्रभारी (9771333475) और बच्चों के पिता (9006252194) का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ताकि लोग सीधे उन्हें फोन करके सूचना दे सकें। बताया जा रहा है कि सात वर्षीय अंश और छह वर्षीय अंशिका दोनों मासूम भाई-बहन दो जनवरी की शाम को करीब चार बजे चूड़ा खरीदने के लिए घर से निकलकर शालिमार बाजार गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। जब बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो घरवालों ने पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद धुर्वा थाने को गुमशुदगी की सूचना दी गई। पुलिस सभी संभावित ठिकानों पर कर चुकी है तलाश सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। धुर्वा पुलिस के साथ-साथ अन्य थानों की पुलिस को भी बच्चों की तलाश में लगाया गया है। पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। आश्रय गृहों, किन्नरों के संभावित ठिकानों, गुलगुलिया क्षेत्र, रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन पर विशेष रूप से जांच की गई।

इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) से भी संपर्क कर बच्चों के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई है, हालांकि अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है।

कुछ दिन पहले ही रांची में शिफ्ट हुए थे बच्चों के माता-पिता बच्चों के पिता सुनील कुमार कुछ दिन पहले ही पटना से रांची के धुर्वा के मौसीबाड़ी स्थित खटाल क्षेत्र में शिफ्ट हुए थे। आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि नया होने के कारण सुनील या उसके परिवार से किसी को ज्यादा जान-पहचान भी नहीं था।