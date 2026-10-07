झारखंड CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, कल नेमरा में होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का बुधवार रात करीब आठ बजे निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं और रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चिकित्सकों की विशेष निगरानी में रखा गया था। उनके निधन की खबर से झामुमो परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है। उन्हें सांस लेने में परेशानी के बाद 18 सितंबर को हिल व्यू हास्पिटल में भर्ती कराया गया था।

नेमरा में होगा अंतिम संस्कार रूपी सोरेन का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास ले जाया जा रहा है। गुरुवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव नेमरा (रामगढ़) ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिनभर बिगड़ती रही स्थिति, डॉक्टरों की टीम जुटी रही बुधवार को रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनका हार्ट रेट अनियंत्रित होने और लगातार गिरावट के बाद चिकित्सकों ने आपात बैठक कर आगे के उपचार पर चर्चा की थी।

स्थिति को देखते हुए न्यूरो मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. उज्ज्वल राय समेत अन्य चिकित्सकों को अस्पताल बुलाया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दीपक गुप्ता भी शाम करीब छह बजे अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने हार्ट रेट नियंत्रित करने के लिए टेंपरेरी पेसमेकर लगाने का निर्णय लिया था।

अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री और कई नेता मां की गंभीर स्थिति की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को हिल व्यू अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। सुबह से कल्पना सोरेन भी अस्पताल में मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री योगेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर उरांव समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे।