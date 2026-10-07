अस्वस्थ हालत में भी पति शिबू सोरेन का सम्मान लेने दिल्ली पहुंची थीं रूपी सोरेन; राष्ट्रपति ने सौंपा था पद्म भूषण

डिजिटल डेस्क, रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने का वह पल अब रूपी सोरेन की यादों से भी जुड़ गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिबू सोरेन को पद्म भूषण प्रदान किया था, तब उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने यह सम्मान ग्रहण किया था। कुछ महीने पहले की वह तस्वीर अब रूपी सोरेन के निधन के बाद फिर चर्चा में है।

रूपी सोरेन उस समय भी अस्वस्थ थीं। इसके बावजूद वह पति शिबू सोरेन का सम्मान लेने दिल्ली पहुंची थीं। विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ थीं। परिवार के लिए यह शिबू सोरेन के लंबे सार्वजनिक जीवन से जुड़ा एक खास अवसर था।

शिबू सोरेन को लोक कल्याण और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण के लिए उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था। इसी वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उनके नाम की घोषणा की थी। नशा छोड़ने और शिक्षा अपनाने का देते थे संदेश शिबू सोरेन लंबे समय तक आदिवासी समाज में नशे के खिलाफ अभियान चलाते रहे। वह लोगों से नशा छोड़ने, खेती करने और पशुपालन को अपनाने की अपील करते थे। शिक्षा को लेकर भी उनका खास जोर रहता था। उनका कहना था कि शिक्षा के जरिए समाज को शोषण से बाहर निकाला जा सकता है।

गांव-गांव की सभाओं में वह लोगों से अपनी जमीन और मेहनत से जुड़े रहने की बात कहते थे। खेती और पशुपालन को वह आत्मनिर्भरता का जरिया मानते थे। उनके सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सामाजिक मुद्दों से जुड़ा रहा।