Rupi Soren Death: गुरुजी छानते थे जंगलों और पहाड़ों की खाक, रूपी संभालती थीं परिवार

राज्य ब्यूरो, रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षों में पत्नी रूपी सोरेन बराबर की भागीदार थीं। जब जल, जंगल, जमीन की लड़ाई तथा झारखंड आंदोलन में गुरुजी जंगलों और पहाड़ों की खाक छानते थे तो रूपी सोरेन ही थीं जो अपने परिवार को संभालती थीं।

अपने बाल-बच्चों को न केवल भरण-पोषण किया, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार भी दिलाई। झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार गुरुजी को भूमिगत भी होना पड़ा था। कई बार जेल भी गए। ऐसी परिस्थितियों में भी रूपी सोरेन ही थीं, जो अपने परिवार के पूरे कुनबे को संभालती थीं।

तीन बेटों और एक बेटी की परवरिश ऐसी परिस्थितियों में आसान नहीं थी। कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भी भूमिका रही। रूपी सोरेन का शिबू सोरेन से एक जनवरी 1962 को विवाह हुआ था। इसके बाद शिबू सोरेन के लंबे राजनीतिक संघर्ष और झारखंड आंदोलन से जुड़े सफर के दौरान रूपी सोरेन परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ी रहीं। उनका बड़ा बेटा दुर्गा सोरेन थे जो झामुमो के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे।