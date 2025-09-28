Language
    Ranchi News: RSS के शताब्दी कार्यक्रम में खलल डालने का प्रयास, मुस्लिम युवक ने लगाए भड़काऊ नारे

    By AmodKumar Sahu Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:24 PM (IST)

    ओरमांझी में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। एक मुस्लिम युवक उर्जफा अंसारी ने भड़काऊ नारे लगाकर व्यवधान डाला लेकिन स्वयंसेवकों के संयम से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया पर शिकायत न होने पर छोड़ दिया। शस्त्र पूजा बौद्धिक कार्यक्रम में राष्ट्रधर्म और सेवा पर जोर दिया गया।

    ओरमांझी में आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम को अवरूद्ध करने का प्रयास

    संवाग सूत्र, ओरमांझी (रांची)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को प्रखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया, जो अंचल मैदान से चकला मोड़ और शास्त्री चौक होते हुए आरटीसी कालेज में संपन्न हुआ।

    इस दौरान बाइक सवार मुस्लिम युवक उर्जफा अंसारी बार-बार पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवकों के मार्ग में आकर भड़काऊ धार्मिक नारे लगा रहा था। उसने कई बार कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास किया। हालांकि, स्वयंसेवकों ने संयम से काम लिया। इस कारण किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी।

    इस मामले की सूचना मिलते ही ओरमांझी थाने की पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई। इस बीच, स्वयंसेवकों का शताब्दी कार्यक्रम जारी रहा। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय उर्जफा अंसारी दड़दाग का रहने वाला है।

    ओरमांझी थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि किसी ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया, जिसके बाद उसके स्वजन को बुलाकर पीआर बांड भरवाकर युवक को थाने से छोड़ दिया गया।

    युवक के मंसूबे नहीं हुए कामयाब

    देशभक्ति और सेवा का संदेश थोड़ी देर के लिए बाधा के बावजूद आरएसएस का कार्यक्रम जारी रहा। आरटीसी कालेज में शस्त्र पूजा और बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    कार्यक्रम में विभाग के सहसंचालक सिद्धनाथ महतो और धर्म जागरण मंच के संयोजक रणधीर कुमार साहू ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रधर्म को प्राथमिकता देने और देशभक्ति एवं सेवा का संदेश दिया।

    इस कार्यक्रम में जिला सहसंचालक अरविंद महतो, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चतुर साहू, धर्म जागरण के विधि प्रमुख राजेश सिंह, भाजपा के अमरनाथ चौधरी, दिलीप मेहता, शशि मेहता, अलखनाथ महतो, संतोष गुप्ता, नीलमोहन पाहन, प्रखंड और जिला के गो सेवा प्रमुख तथा अन्य प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे।  

    बरही में शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। हिंदू समाज के संगठन और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से शुरू हुआ यह संगठन अब अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है।

    आगामी 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर संघ के 100 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक क्षण मनाया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को बरही प्रखंड मैदान में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा अनुशासित पथ संचलन का आयोजन किया गया।

    संघ के परंपरागत गणवेश में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण, ध्वजारोहण, ध्वज प्रणाम और प्रार्थना के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। घोष वादन के साथ पथ संचलन प्रखंड मैदान से हजारीबाग रोड, बरही चौक, गया रोड रेलवे ओवरब्रिज, तिलैया रोड, 203 कोबरा गेट, धनबाद रोड अनुमंडलीय अस्पताल होते हुए पुनः प्रखंड मैदान में समाप्त हुआ।

    इस अवसर पर संघ के क्षेत्र सेवा प्रमुख, जिला सह संघचालक, खंड कारवाह, जिला सह मंत्री, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, विद्या भारती से जुड़े प्रधानाचार्य व आचार्यगण समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए।

    पथ संचलन में कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी भाव, नागरिक कर्त्तव्य, महिला सशक्तीकरण और वंचित समाज के सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। सभी स्वयंसेवकों ने अनुशासन और संगठन की मिसाल पेश करते हुए शताब्दी वर्ष को यादगार बनाया।

