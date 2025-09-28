Maiyan Samman Yojana: दुर्गा पूजा पर महिलाओं को मिला खास तोहफा, झारखंड सरकार ने खाते में भेजे पैसे

राँची में दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 3 लाख 87 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में 96 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। प्रत्येक महिला को 2500 रुपये मिले हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव भक्त मंडली ने एक बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए 42 हजार रुपये की मदद की है।

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को विशेष उपहार दिया गया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की तीन लाख 87 हजार 584 महिलाओं के बैंक खाते में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सितंबर माह के लिए प्रति लाभुक 2,500 रुपये की दर से 96 करोड़ 89 लाख 60 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ उन्हें त्योहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होगी। विभिन्न प्रखंडों व शहरी क्षेत्र में सितंबर माह में भुगतान प्राप्त करने वाले लाभुक स्थान लाभुक अनगड़ा 16,868 अरगोड़ा (शहरी) 12,165 बड़गाईं (शहरी) 9,248 बेड़ो 20,818 बुंडू 8,534 बुंडू नगर पंचायत 3,569 बुढ़मू 18,081 चान्हो 19,939 हेहल (शहरी) 15,463 ईटकी 10,531 कांके 31,951 कांके (शहरी) 1,330 खलारी 9,715 लापुंग 11,417 मांडर 23,437 नगड़ी 18,000 नगड़ी (शहरी) 7,559 नामकुम 18,037 नामकुम (शहरी) 9,195 ओरमांझी 18,404 राहे 9,644 रातू 18,822 सिल्ली 21,403 सोनाहातू 13,114 तमाड़ 18,714 सदर (शहरी) 21,626 श्री शनिदेव भक्त मंडली ने उपचार हेतु दी 42 हजार की सहयोग राशि संवाद सहयोगी, आदित्यपुर : शनिदेव भक्त मंडली (ट्रस्ट) ने पटमदा के बोड़ाम थाना अंतर्गत ग्राम भुनी निवासी मंडली पुत्र गोराचांद कर्मकार के उपचार हेतु 42 हजार रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया गया है। जिसे सदस्यों के आपसी सहयोग से संग्रहित किया गया है।

गोराचंद कर्मकार विगत 8 महीने से बीमार चल रहे थे। पैसे के अभाव में घर में खाने तक को लाले पड़े हुए थे, ऐसे में इलाज कैसे होगा। यह मामला सदस्य पंकज कुमार पाठक के माध्यम से मंडली तक पहुंचा।