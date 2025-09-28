Language
    अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को झटका! अब ये भत्ता नहीं देगी झारखंड सरकार

    By Neeraj Ambastha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:58 PM (IST)

    झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत फादर ब्रदर और सिस्टर को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय वित्त विभाग के संकल्प के तहत लिया गया है जिसके अनुसार कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता आजीवन सोसाइटी के आवास में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत फादर्स, ब्रदर्स व सिस्टर्स को नहीं मिलेगा भत्ता

    राज्य ब्यूरो, रांची। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक आदि के रूप में कार्यरत फादर्स, ब्रदर्स तथा सिस्टर्स को मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने बिहार सरकार के एक पत्र तथा झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी एक आदेश का हवाला देते हुए इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं।

    दरअसल, रांची के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स के वेतन में आवास भत्ता के साथ वेतन भुगतान करने को लेकर रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था।

    इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने वित्त विभाग के संकल्प के तहत स्पष्ट किया है कि झारखंड राज्य के अधीन कार्यरत अधिकारी, कर्मी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इन सरकारों के उपक्रमों, अर्द्धसरकारी संगठन और नगरपालिका, राष्ट्रीकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के द्वारा आवंटित आवासों में आवासित रहने की स्थित्ति अनुमान्य किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

    इसी तरह, बालिका छात्रावास या सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाली महिला सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ते की हकदार नहीं हैं। कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और नन को आवास भत्ता अनुमान्य नहीं है, क्योंकि कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता आजीवन सोसाइटी के आवास कान्वेंट, फादर हाउस, यूथ होस्टल, मसीही होस्टल, सेवा केंद्र में रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।

