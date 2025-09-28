अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को झटका! अब ये भत्ता नहीं देगी झारखंड सरकार
झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत फादर ब्रदर और सिस्टर को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय वित्त विभाग के संकल्प के तहत लिया गया है जिसके अनुसार कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता आजीवन सोसाइटी के आवास में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक आदि के रूप में कार्यरत फादर्स, ब्रदर्स तथा सिस्टर्स को मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने बिहार सरकार के एक पत्र तथा झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी एक आदेश का हवाला देते हुए इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं।
दरअसल, रांची के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स के वेतन में आवास भत्ता के साथ वेतन भुगतान करने को लेकर रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था।
इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने वित्त विभाग के संकल्प के तहत स्पष्ट किया है कि झारखंड राज्य के अधीन कार्यरत अधिकारी, कर्मी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इन सरकारों के उपक्रमों, अर्द्धसरकारी संगठन और नगरपालिका, राष्ट्रीकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के द्वारा आवंटित आवासों में आवासित रहने की स्थित्ति अनुमान्य किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।
इसी तरह, बालिका छात्रावास या सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाली महिला सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ते की हकदार नहीं हैं। कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और नन को आवास भत्ता अनुमान्य नहीं है, क्योंकि कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता आजीवन सोसाइटी के आवास कान्वेंट, फादर हाउस, यूथ होस्टल, मसीही होस्टल, सेवा केंद्र में रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
छत्तीसगढ़ में एआइसीसी पर्यवेक्षकों के बीच जिला आवंटित
छत्तीसगढ़ में संगठन सूजन कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षक बनाए गए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के बीच जिलों का आवंटन कर दिया गया है।
राजेश ठाकुर को दो जिलों का प्रभार मिला है तो सुबोधकांत सहाय को तीन जिले आवंटित किए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया है।
दोनों के साथ तीन-तीन स्थानीय नेताओं को भी सहयोग के लिए लगाया गया है। राजेश ठाकुर के साथ धनेंद्र साहू, सावित्री मांडवी और अमरजीत चावला लगाए गए हैं। सुबोध कांत सहाय के साथ फूलो देवी नेताम, संगीता सिन्हा और अशोक राज अहूजा को लगाया गया है।
वांगचुंग की गिरफ्तारी पर कड़ी टिप्पणी
राजेश ठाकुर ने लद्दाख में आंदोलनरत सोनम वांगचुंग की गिरफ्तारी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इंटरनेट मीडिया पर लिखा है - थ्री इडियट्स पर भारी टू इडियट्स।
ज्ञात हो कि आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स के केंद्र में वांगचुंग का किरदार था। वांगचुग अभी लद्दाख में छठे शिड्यूल की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।
यह भी पढ़ें- नवरात्र पर झारखंड सरकार का तोहफा: दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, जूनियर इंजीनियरों का हुआ प्रमोशन
यह भी पढ़ें- झामुमो ने संताल परगना में बनाई रणनीति, भाजपा-आजसू से आए नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।