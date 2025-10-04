Ranchi News: स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का सफल समापन, 32.77 लाख लोगों को मिला लाभ
केंद्र सरकार के स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का समापन हो गया है जिससे 32.77 लाख लोगों को लाभ मिला। इस दौरान महिलाओं की गैर-संक्रामक बीमारियों जैसे कैंसर उच्च रक्तचाप मधुमेह टीबी और सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई। लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हुई और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलीं। इस अभियान से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है।
राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र के निर्देश पर 17 सितंबर से शुरू हुए स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का समापन 2 अक्टूबर काे हो गया। इस अभियान का परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा है।
इस अभियान से 32.77 लाख लोगों ने किसी न किसी रूप में लाभ उठाया। बड़ी संख्या में महिलाओं की गैर संक्रामक बीमारियों की जांच हुई, जिनमें कैंसर भी सम्मिलित है।
इस अभियान के दौरान लाखों महिलाओं की हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, सिकल सेल, एनीमिया जैसी बीमारियों की जांच हुई। साथ ही अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
इस अभियान के दौरान 12,97,229 लोगों की उच्च रक्तचाप तथा 11,97,779 लोगों की मधुमेह की जांच की गई।
साथ ही 3,83,343 लोगों की टीबी तथा 3,97,292 लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई। हालांकि इस जांच के परिणाम को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सका है।
13,18,098 लोगों की हुई कैंसर की स्क्रीनिंग
इस अभियान के दौरान 13,18,098 लोगों की कैंसर की भी जांच हुई। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं। 7,54,265 लोगों की ओरल कैंसर की जांच हुई। वहीं, 1,77,948 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर तथा 3,85,885 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की गई।
अभियान के तहत हुई अन्य जांच
|श्रेणी
|संख्या
|हाइपरटेंशन
|12,97,229
|मधुमेह
|11,97,779
|टीबी जांच
|3,83,343
|सिकल सेल जांच
|3,97,292
|सिकल सेल कार्ड का वितरण
|21,271
|एएनसी चेकअप-1
|72,026
|एएनसी फालोअप
|1,34,964
|टीकाकरण
|1,77,394
|हीमोग्लोबिन जांच
|10,69,157
|स्वैच्छिक रक्तदान
|8,863
|आभा कार्ड वितरण
|2,82,594
|आयुष्मान कार्ड वितरण
|62,608
|माइनर सर्जरी
|1,511
|मेजर सर्जरी
|14,396
|पोषण परामर्श
|11,07,794
