    Ranchi News: स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का सफल समापन, 32.77 लाख लोगों को मिला लाभ

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:23 AM (IST)

    केंद्र सरकार के स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का समापन हो गया है जिससे 32.77 लाख लोगों को लाभ मिला। इस दौरान महिलाओं की गैर-संक्रामक बीमारियों जैसे कैंसर उच्च रक्तचाप मधुमेह टीबी और सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई। लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हुई और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलीं। इस अभियान से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है।

    ''स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान'' का 32 लाख से अधिक लोगों ने उठाया लाभ। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र के निर्देश पर 17 सितंबर से शुरू हुए स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का समापन 2 अक्टूबर काे हो गया। इस अभियान का परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा है।

    इस अभियान से 32.77 लाख लोगों ने किसी न किसी रूप में लाभ उठाया। बड़ी संख्या में महिलाओं की गैर संक्रामक बीमारियों की जांच हुई, जिनमें कैंसर भी सम्मिलित है।

    इस अभियान के दौरान लाखों महिलाओं की हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, सिकल सेल, एनीमिया जैसी बीमारियों की जांच हुई। साथ ही अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

    इस अभियान के दौरान 12,97,229 लोगों की उच्च रक्तचाप तथा 11,97,779 लोगों की मधुमेह की जांच की गई।

    साथ ही 3,83,343 लोगों की टीबी तथा 3,97,292 लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई। हालांकि इस जांच के परिणाम को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सका है।

    13,18,098 लोगों की हुई कैंसर की स्क्रीनिंग

    इस अभियान के दौरान 13,18,098 लोगों की कैंसर की भी जांच हुई। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं। 7,54,265 लोगों की ओरल कैंसर की जांच हुई। वहीं, 1,77,948 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर तथा 3,85,885 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की गई।

    अभियान के तहत हुई अन्य जांच

    श्रेणी संख्या
    हाइपरटेंशन 12,97,229
    मधुमेह 11,97,779
    टीबी जांच 3,83,343
    सिकल सेल जांच 3,97,292
    सिकल सेल कार्ड का वितरण 21,271
    एएनसी चेकअप-1 72,026
    एएनसी फालोअप 1,34,964
    टीकाकरण 1,77,394
    हीमोग्लोबिन जांच 10,69,157
    स्वैच्छिक रक्तदान 8,863
    आभा कार्ड वितरण 2,82,594
    आयुष्मान कार्ड वितरण 62,608
    माइनर सर्जरी 1,511
    मेजर सर्जरी 14,396
    पोषण परामर्श 11,07,794

