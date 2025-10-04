बोकारो स्टील प्लांट की बड़ी उपलब्धि, देश में तैयार होगा सोलर पैनल के निर्माण में उपयोग होने वाला स्टील

जागरण संवाददाता, बोकारो। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में बोकारो स्टील प्लांट ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर रहा है।

सोलर पैनल निर्माण में उपयोग होने वाला विशेष किस्म का स्टील, जो अब तक विदेशों से आयात करना पड़ता था, बोकारो तैयार कर देश की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

बोकारो स्टील के इस प्रयास से न केवल विदेशी निर्भरता घटेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर उद्योग और तकनीक की क्षमता भी मजबूत होगी।

बोकारो, जिसे देश का स्टील सिटी कहा जाता है, अब ऊर्जा क्रांति में भी अपनी अहम भूमिका दर्ज करा रहा है। विशेषज्ञ इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी छलांग मान रहे हैं।

राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। उसके तहत काम करने वाली कंपनियों का आर्डर फिलहाल बोकारो इस्पात के पास है।

सामान्य से अलग व महंगा होता है इस्पात

एचडीजी स्टील का उपयोग: बोकारो स्टील प्लांट अपने हॉट-डिप गैल्वनाइज्ड स्टील, विशेषकर गैल्वनाइज्ड कॉइल्स और शीट्स , का उपयोग सोलर पैनल संरचनाओं में करेगा।

गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में स्टील पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे यह जंगरोधी और लंबे समय तक टिकाऊ बनता है। खुले वातावरण और बदलते मौसम में भी इसकी मजबूती बरकरार रहती है।

यह स्टील सोलर पैनलों को सहारा देने वाली ढांचागत संरचनाओं को आवश्यक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे पैनल तेज हवा, धूप और बारिश जैसी परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं।

बीएसएल का यह प्रयास न केवल उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात उपलब्ध कराता है, बल्कि अक्षय ऊर्जा ढांचे को मजबूत करेगा। सामान्य स्टील से यह तीन से चार हजार रुपये महंगा है। इससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी गति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य देश के हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाना है। इस योजना में सोलर पैनल के लिए जो स्टील सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अब वही बोकारो स्टील तैयार कर रहा है।