Ranchi News: बांस के हिस्से के लिए चाचा की गर्दन काट दी; दो भतीजों को उम्रकैद, 10-10 हजार जुर्माना

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बांस की हिस्सेदारी को लेकर चाचा की निर्मम हत्या मामले में भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो को गुरुवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने 25 नवंबर को दोषी ठहराया था। आठ जून 2020 को हुई घटना को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया है कि सहदेव महतो अपने हिस्से के खेत पर लगे बांस को काटकर घर में रखा था।