    सहायक आचार्य के 8,291 पद समेत अन्य विभागों में नियुक्तियों की बौछार, Hemant सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मिलेंगे नियुक्ति पत्र

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। मुख्यमंत्री सोरेन ने 8,792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें 8,291 सहायक आचार्य शामिल हैं। 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम का समापन हुआ। JPSC द्वारा चयनित 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश के कारण रोक दी गई। समारोह में विभिन्न विभागों के मंत्री उपस्थित थे।

    नियुक्ति पत्र वितरण को ले मोहरावादी में की गई तैयारी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। हेमंत सरकार 2.0 के एक वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय समारोह मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होनेवाले इस समारोह को नियुक्ति पत्र वितरण पर फोकस किया गया है।

    इसमें मुख्यमंत्री 8,291 सहायक आचार्य सहित कुल 8,792 पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में राज्य में 21 नवंबर से चल रहे 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम का समापन भी होगा। इस कार्यक्रम का भी आयोजन हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है।

    राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन दोपहर 12.15 बजे से शुरू होगा। इसमें सभी मंत्रियों की उपस्थिति होगी। समारोह स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है। मोरहाबादी मैदान योजनाओं को विभिन्न योजनाओं को दर्शाते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। समारोह में लगभग 10 हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है।

    13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रखा गया होल्ड

    राज्य स्तरीय समारोह में 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। जेपीएससी से चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मूक बधिर को आरक्षण देने के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को फिलहाल होल्ड पर रखा गया।

    जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र शुक्रवार को नहीं मिल पाएगा उनमें उपसमाहर्ता के 10, राज्य कर पदाधिकारी के एक तथा झारखंड शिक्षा सेवा के पदाधिकारी के दो अभ्यर्थी सम्मिलित हैं।

    इन पदों के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

    पद                                 विभाग                                     कुल पद
    उप समाहर्ता                      कार्मिक विभाग                             197
    पुलिस उपाधीक्षक                 गृह विभाग                                  35
    राज्य कर पदाधिकारी             वाणिज्यकर विभाग                         55
    कारा अधीक्षक                    गृह विभाग                                   02
    झारखंड शिक्षा सेवा
    श्रेणी-2                           स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग            08
    जिला समादेष्टा                   गृह विभाग                                       01
    सहायक निबंधक               कृषि, पशुपालन एवं सह कारिता विभाग       08
    श्रम अधीक्षक श्रम              नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग                   14
    प्रोबेशन पदाधिकारी            गृह विभाग 06
    निरीक्षक                        उत्पाद उत्पाद विभाग                           03
    दंत चिकित्सा पदाधिकारी       स्वास्थ्य                                         22
    सहायक आचार्य               स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग              8,291
    कीटपालक                    उद्योग विभाग                                    150