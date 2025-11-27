सहायक आचार्य के 8,291 पद समेत अन्य विभागों में नियुक्तियों की बौछार, Hemant सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मिलेंगे नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, रांची। हेमंत सरकार 2.0 के एक वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय समारोह मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होनेवाले इस समारोह को नियुक्ति पत्र वितरण पर फोकस किया गया है।

इसमें मुख्यमंत्री 8,291 सहायक आचार्य सहित कुल 8,792 पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में राज्य में 21 नवंबर से चल रहे 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम का समापन भी होगा। इस कार्यक्रम का भी आयोजन हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन दोपहर 12.15 बजे से शुरू होगा। इसमें सभी मंत्रियों की उपस्थिति होगी। समारोह स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है। मोरहाबादी मैदान योजनाओं को विभिन्न योजनाओं को दर्शाते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। समारोह में लगभग 10 हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है।

13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रखा गया होल्ड राज्य स्तरीय समारोह में 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। जेपीएससी से चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मूक बधिर को आरक्षण देने के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को फिलहाल होल्ड पर रखा गया।