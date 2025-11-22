Ranchi News: धर्मांतरण और चंगाई सभा का विरोध, 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली

जागरण संवाददाता, रांची। धर्मांतरण और चांद गांव में जारी चंगाई सभा के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली आयोजित की जा रही है। इसी को लेकर आज धुर्वा सरना स्थल धूमकुड़िया परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

प्रेस वार्ता में मेघा उरांव और राम पहान ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड के कई हिस्सों में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए अवैध रूप से चंगाई सभाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें चांद गांव में झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा संचालित सभा भी शामिल है।

नेताओं ने बताया कि महारैली के माध्यम से धर्मांतरण, चंगाई सभा और ईसाई बने लोगों द्वारा हड़पी गई परंपरागत जमीन जैसे पहनई, डाली, कटारी, कोटवार जमीन को बचाने का आह्वान किया जाएगा। इसके अलावा ईसाई ग्राम प्रधानों को पद से हटाने तथा मिशनरियों द्वारा अतिक्रमित सरना स्थलों की रक्षा के लिए जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा।