टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों में 22-28 नवंबर तक लगेंगे अतिरिक्त कोच, वेटिंग वाले यात्रियों को बड़ी राहत

22 से 25 और 27,28 नवंबर तक ट्रेन नंबर 18183 टाटानगर - बक्सर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एक नन एसी चेयर कार कोच लगेगी ।

22 नवंबर को ट्रेन नंबर 22839 राउरकेला - भुवनेश्वर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।

22 नवंबर को ट्रेन नंबर 18603 रांची - गोड्डा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थ्री टीयर स्लीपर कोच लगेगी ।

22, 24 और 25 नवंबर को ट्रेन नंबर 18611 रांची - बनारस एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।

10 और 14 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18640 रांची - आरा एक्सप्रेस एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी।

23 से 28 नवंबर तक ट्रेन नंबर 12837 हावड़ा - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।

27 नवंबर को ट्रेन नंबर 02863 सांतरागाछी - यशवंतपुर एसी स्पेशल में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगेगी।

23 नवंबर को ट्रेन नंबर 02897 सांतरागाछी - दीघा स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।