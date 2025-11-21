टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों में 22-28 नवंबर तक लगेंगे अतिरिक्त कोच, वेटिंग वाले यात्रियों को बड़ी राहत
दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 22 से 28 नवंबर तक कुछ विशेष ट्रेनों में उपलब्ध रहेगी, जिससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस समेत रांची, हावड़ा और सांतरागाछी से गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगा कर चलाने का निर्णय लिया है। जिससे प्रतीक्षारत सूची वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस पहल के तहत, कुछ ट्रेनों में एसी और स्लीपर कोच जोड़े जा रहे हैं, जबकि अन्य ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा यात्रियों को सीट मिल सके।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली दो ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली तीन ट्रेनों में खड़गपुर से गुजरने वाली एक और सांतरागाछी स्टेशन से गुजरने वाली तीन ट्रेनों में 22 से 28 नवंबर के बीच विभिन्न तिथियों में एक - एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। ताकि यात्री बड़े आराम के साथ सफर कर सकेंगे।
इन ट्रेनों में लगेगा अतिरिक्त कोच
- 22 से 25 और 27,28 नवंबर तक ट्रेन नंबर 18183 टाटानगर - बक्सर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एक नन एसी चेयर कार कोच लगेगी ।
- 22 नवंबर को ट्रेन नंबर 22839 राउरकेला - भुवनेश्वर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
- 22 नवंबर को ट्रेन नंबर 18603 रांची - गोड्डा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थ्री टीयर स्लीपर कोच लगेगी ।
- 22, 24 और 25 नवंबर को ट्रेन नंबर 18611 रांची - बनारस एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
- 10 और 14 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18640 रांची - आरा एक्सप्रेस एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी।
- 23 से 28 नवंबर तक ट्रेन नंबर 12837 हावड़ा - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
- 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 02863 सांतरागाछी - यशवंतपुर एसी स्पेशल में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगेगी।
- 23 नवंबर को ट्रेन नंबर 02897 सांतरागाछी - दीघा स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
- 23 नवंबर को ट्रेन नंबर 02898 दीघा - सांतरागाछी स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।