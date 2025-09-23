Language
    Ranchi Crime: रांची में बढ़ती चेन छिनतई की घटना पर हाई कोर्ट का हथौड़ा, SP को देना होगा जवाब

    By Manoj Singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:02 AM (IST)

    रांची में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है और रांची के एसपी से जवाब मांगा है। 19 सितंबर को हुई कई घटनाओं के बाद अदालत ने एसपी को तलब किया था। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है और विशेष टीमें गठित की गई हैं।

    रांची में बढ़ती चेन छिनतई की घटना पर हाई कोर्ट का संज्ञान। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राजधानी में चेन छिनतई की बढ़ती घटना पर संज्ञान लिया है।

    अदालत ने इस मामले में रांची के एसपी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 19 सितंबर को चेन छिनतई की कई घटना के बारे में मीडिया में खबर प्रकाशित की गई थी। इसी दिन एक अधिवक्ता से भी चेन की छिनतई हुई

    थी। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा को तलब किया था। सोमवार को एसपी अदालत में हाजिर हुए। एसपी ने अदालत को बताया कि अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है।

    सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि जिस गाड़ी से अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया है, उस पर किसी दूसरे वाहन का नंबर लगा था। सरकार की ओर से अधिवक्ता

    पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फोटो के जरिए अपराधी के चेहरे की पहचान की जा रही है। रांची में छिनतई की घटना को रोकने के लिए पांच विशेष टीम का गठन किया गया है, जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वेश में तैनात रहेगी।

    यह टीम मार्निंग वाक करने वाली जगह, स्कूल और बाजार में तैनात रहेगी। इसके अलावा जिन जगहों पर छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जा सके।

    मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने एसपी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    बता दें कि शहर में चेन छिनतई की घटना को लेकर अखबारों में खबर प्रकाशित की गई थी। बाइक सवार युवक हेलमेट पहने महिला और पुरुषों के चेन छीन कर भाग जा रहे हैं।

    18 सितंबर को पांच स्थानों पर चेन छिनतई की घटना हुई थी, लेकिन एक मामले का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर सकी है। लालपुर में रहने वाले झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता जीतेंद्र कुमार से भी चेन छीनी गई है।

    उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वे सर्किट हाउस चौक से लौटते समय साइंस ब्लाक के पास पहुंचे, तभी दो बाइक सवार युवक उनके पास धीरे से आकर रुके।

    बाइक पर पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारते हुए उनके गले से सोने की चेन छीन ली। इसी दिन लालपुर, डोरंडा और खेलगांव में चेन छिनतई की घटना हुई थी।

