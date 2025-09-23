Ranchi Crime: रांची में बढ़ती चेन छिनतई की घटना पर हाई कोर्ट का हथौड़ा, SP को देना होगा जवाब

रांची में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है और रांची के एसपी से जवाब मांगा है। 19 सितंबर को हुई कई घटनाओं के बाद अदालत ने एसपी को तलब किया था। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है और विशेष टीमें गठित की गई हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राजधानी में चेन छिनतई की बढ़ती घटना पर संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में रांची के एसपी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 19 सितंबर को चेन छिनतई की कई घटना के बारे में मीडिया में खबर प्रकाशित की गई थी। इसी दिन एक अधिवक्ता से भी चेन की छिनतई हुई

थी। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा को तलब किया था। सोमवार को एसपी अदालत में हाजिर हुए। एसपी ने अदालत को बताया कि अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि जिस गाड़ी से अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया है, उस पर किसी दूसरे वाहन का नंबर लगा था। सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फोटो के जरिए अपराधी के चेहरे की पहचान की जा रही है। रांची में छिनतई की घटना को रोकने के लिए पांच विशेष टीम का गठन किया गया है, जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वेश में तैनात रहेगी।

यह टीम मार्निंग वाक करने वाली जगह, स्कूल और बाजार में तैनात रहेगी। इसके अलावा जिन जगहों पर छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जा सके।