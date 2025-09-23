Ranchi Dandiya: डांडिया की धुन में झूमेगी राजधानी, कलाकार बिखरेंगे अदा; जानें कैसे मिलेगी एंट्री?

रांची में शारदीय नवरात्रि के साथ ही डांडिया का उत्साह चरम पर है। शहर में कई जगहों पर गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर पहुंच रही हैं। मोरहाबादी होटल बीएनआर चाणक्या श्री रामलला पूजा समिति और दैनिक जागरण द्वारा विशेष आयोजन किए जा रहे हैं जिनमें डीजे और लाइव म्यूजिक का आनंद लिया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, रांची। शारदीय नवरात्रि का पर्व सोमवार से शुरू हो गई है। शहरवासी डांडिया के लिए काफी उत्साहित है और हर किसी का मन डीजे की धुन में झूमने को मचल रहा है। नौ दिन तक माता रानी की आराधना के साथ ही शहरभर में गरबा और डांडिया नाइट का खास आयोजन कई जगहों पर किया जा रहा है। शहर में मैरेज हाल, होटल, मैदान आदि जगहों पर डांडिया का आयोजन किया जा रहा है।

महिलाएं और युवतियां इस मौके पर खासतौर पर तैयार होकर पारंपरिक परिधानों में पहुंचने है। वहीं डांडिया में घाघरा-चोली, एथनिक साड़ी और आक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का चलन डांडिया नाइट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता हैं। मोरहाबादी के संकल्प पार्क में डांडिया नाइट मोरहाबादी के चिल्ड्रेन पार्क में इस बाद डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत संध्या 6 बजे से होगी। इसमें लोग डीजे की धुन में जमकर झूमेंगे। कार्यक्रम 27 सितंबर को होगा। इसमें गरबा और डांडिया की थाप पर लोग झूमेंगे। इसमें प्रवेश के लिए सिंगल महिला के लिए 199 रुपये, सिंगल पुरूष के लिए 249 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है, जबकि कपल इंट्री 399 रुपये और चार सदस्यों के लिए 699 रुपये इंट्री फीस रखी गई है। इस कार्यक्रम में रांची के स्टार सिंगर रोहन देव पाठक लोगों को झुमाएंगे।