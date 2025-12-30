Language
    निलंबित IAS विनय चौबे के काले धन मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, धनबाद समेत 4 शहरों में ऑटो शोरूम पर छापा

    By Dilip KumarEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। स्निग्धा सिंह (विनय सिंह की पत्नी) के नियंत्रण वाले टाटा म ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, उनके रिश्तेदारों व सहयोगियों के विरुद्ध जांच कर रही एसीबी ने मंगलवार को स्निग्धा सिंह के नियंत्रण वाली टाटा मोटर्स व महिंद्रा से जुड़े छह शोरूम में छापेमारी की। यह छापेमारी रांची, धनबाद, कोडरमा व देवघर स्थित शोरूम में हुई है।

    एसीबी के अधिकारियों ने इन सभी शोरूम में वित्तीय लेन-देन, आयकर रिटर्न आदि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है। मौके से बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज आदि की बरामदगी की है। स्निग्धा सिंह आइएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह की पत्नी हैं। इस केस में स्निग्धा सिंह अभी फरार चल रही हैं, जिनकी तलाश में एसीबी ने बिहार व दिल्ली के कई ठिकानों पर पूर्व में छापेमारी कर चुकी है।

    एसीबी को यह सूचना मिली है कि पद का दुरुपयोग कर आइएएस विनय कुमार चौबे ने करोड़ों रुपये की काली कमाई की। उन्होंने इस काले धन को अपने खास सहयोगी आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह व उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के माध्यम से निवेश किया। स्निग्धा सिंह के नियंत्रण वाली टाटा मोटर्स के शोरूम में विनय चौबे के करोड़ों रुपये के काले धन का निवेश किया गया है।

    एसीबी इसकी जांच कर रही है। एसीबी ने उक्त काले धन के बारे में विनय चौबे व विनय सिंह से भी लंबी पूछताछ की है, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद एसीबी ने छापेमारी की है। छापेमारी के वक्त दंडाधिकारी व स्वतंत्र गवाह मौजूद रहे।

    यहां-यहां की गई है छापेमारी

    • महिंद्रा नेक्सजेन सोल्यूसंस, निदान बिल्डिंग, मोरहाबादी के समीप, करमटोली चौक रांची।
    • एसएस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड (टाटा मोटर्स शोरूम), डिबडिह, रांची।
    • एसएस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड, शिव मंदिर, चेचाई, झुमरी तिलैया बाजार, झुमरी तिलैया, कोडरमा।
    • टाटा मोटर्स शोरूम, मोटोजेन, मोहनपुर, लोटवावर्न, देवघर।
    • मोटोजेन शोरूम, कशियाटर्न, बरवाड्डा, धनबाद।
    • एचएन मोटर्स शोरूम, पंडुकी, बरवाड्डा, धनबाद।
    रिमांड पर विनय सिंह से चौथे दिन भी की गई है पूछताछ

    आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से एसीबी ने रिमांड पर चौथे दिन भी लंबी पूछताछ की है। एसीबी के ज्यादातर सवाल विनय कुमार चौबे के काले धन के निवेश पर ही आधारित था। विनय सिंह की चल-अचल संपत्तियों के लिए बड़े पैमाने पर नकदी के भुगतान पर एसीबी ने सवाल दागे, लेकिन विनय सिंह ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। कोविड काल में भी विनय सिंह ने बड़े पैमाने पर चल-अचल संपत्ति की खरीदारी की थी।