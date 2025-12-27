राजधानी एक्सप्रेस साढ़े 10 घंटे देरी से पहुंची दिल्ली, भूख-प्यास से बिलखते रहे यात्री

जागरण संवाददाता, रांची। घने कोहरे ने ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित किया है। लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शुक्रवार को साढ़े दस घंटे देर से रात पौने दस बजे दिल्ली पहुंची। जबकि, दिल्ली पहुंचने का इसका निर्धारित समय दिन के 11 बजे है।

Rajdhani Express से रांची से दिल्ली जा रहे अरविंद सिंह और बबीता सिंह ने बताया कि साढ़े दस घंटे में मात्र एक बार रेलवे की ओर से एक कटोरी खिचड़ी दी गई। उसके बाद बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, लेकिन पैंट्री स्टाफ ने कहा कि ट्रेन में अब न तो पीने का पानी है और न ही खाने का कोई सामान।