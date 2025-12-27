Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राजधानी एक्सप्रेस साढ़े 10 घंटे देरी से पहुंची दिल्ली, भूख-प्यास से बिलखते रहे यात्री

    By Shakti Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:10 AM (IST)

    रांची में घने कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस साढ़े दस घंटे देरी से दिल्ली पहुंची, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    रांची से दिल्ली देरी से पहुंची राजधानी एक्सप्रेस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रांची। घने कोहरे ने ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित किया है। लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शुक्रवार को साढ़े दस घंटे देर से रात पौने दस बजे दिल्ली पहुंची। जबकि, दिल्ली पहुंचने का इसका निर्धारित समय दिन के 11 बजे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajdhani Express से रांची से दिल्ली जा रहे अरविंद सिंह और बबीता सिंह ने बताया कि साढ़े दस घंटे में मात्र एक बार रेलवे की ओर से एक कटोरी खिचड़ी दी गई। उसके बाद बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, लेकिन पैंट्री स्टाफ ने कहा कि ट्रेन में अब न तो पीने का पानी है और न ही खाने का कोई सामान।

    नियमानुसार ट्रेन लेट होने पर यात्रियों के खाने-पीने की व्यवस्था रेल प्रबंधन को करना है। वहीं, दिल्ली-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग एक घंटे विलंब से रांची पहुंची। जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे विलंब से चल रही है। इसी तरह स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस करीब नौ घंटे की देरी से रांची से पहुंची।

    पटना-रांची जनशताब्दी सवा दो घंटे देर से रांची पहुंची, जबकि इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस छह घंटे देर से हटिया पहुंची। रांची–पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी रैक की उपलब्धता समय पर नहीं होने के कारण रीशिड्यूल करना पड़ा।

    लिंक रैक के विलंब से चलने के कारण ट्रेन संख्या 12366 रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित प्रस्थान समय 14:25 बजे के स्थान पर करीब तीन घंटे देरी से रवाना हुई।

    सांतरागाछी-अजमेर स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सांतरागाछी-अजमेर-सांतरागाछी स्पेशल वायारांची (08611/08612) के परिचालन का विस्तार किया है। ट्रेन संख्या 08611 पांच जनवरी से 23 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार को सांतरागाछी से खुलेगी।

    कुल आठ ट्रिप का परिचालन होगा। ट्रेन संख्या 08612 आठ जनवरी से 26 फरवरी तक हर गुरुवार को अजमेर से खुलेगी। इन ट्रेनों के समय, ठहराव और कोच संयोजन पूर्ववत रहेंगे।

    यह भी पढ़ें- रांची के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद, शीतलहर के अलर्ट के चलते लिया फैसला

    यह भी पढ़ें- झारखंड में शिमला से भी ज्यादा ठंड, 3 डिग्री के नीचे पहुंचा गुमला का तापमान 