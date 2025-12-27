झारखंड में शिमला से भी ज्यादा ठंड, 3 डिग्री के नीचे पहुंचा गुमला का तापमान
झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां गुमला का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला और दिल्ली से भी कम है। रांची का पारा भी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने शिमला और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। 26 दिसंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रहा, तो शिमला का अधिकतम तापमान 13 और न्यूनतम छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि झारखंड के गुमला का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा है।
राजधानी रांची का पारा भी गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना जताई है। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है।
वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस, 28 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और 29 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस और 30 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।
झारखंड के प्रमुख स्थानों का तापमान
|स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|चाईबासा
|26.8
|9.2
|सरायकेला
|26.2
|8.6
|खूंटी
|24.3
|5.2
|जमशेदपुर
|24.0
|10.0
|डालटनगंज
|23.2
|5.6
|गुमला
|21.7
|2.8
|बोकारो
|21.6
|7.5
|रांची
|21.4
|7.0
|लोहरदगा
|21.3
|5.2
|लातेहार
|17.4
|7.6
नोट: झारखंड में ठंड का असर दिख रहा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 2.8°C दर्ज किया गया। गर्म कपड़ों का उपयोग करें।
देश के प्रमुख शहरों का तापमान
|स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|जयपुर
|29
|09
|चेन्नई
|27
|22
|भोपाल
|24
|10
|कोलकाता
|23
|13
|पटना
|21
|12
|दिल्ली
|21
|09
|लखनऊ
|20
|09
|शिमला
|13
|06
|मनाली
|02
|-8
नोट: सबसे गर्म शहर: जयपुर (29°C अधिकतम) सबसे ठंडा स्थान: मनाली (-8°C न्यूनतम) उत्तर भारत में ठंड का असर स्पष्ट है, जबकि दक्षिण में (चेन्नई) मौसम अपेक्षाकृत गर्म है।
