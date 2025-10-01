यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रांची से अंबाला और मुरादाबाद के लिए वन-वे चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें शेड्यूल
त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची से अंबाला और मुरादाबाद के लिए वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रांची-अंबाला ट्रेन 2 अक्टूबर 2025 को और रांची-मुरादाबाद आज रात 1045 बजे रवाना होगी। इन ट्रेनों में स्लीपर सामान्य और एसी कोच होंगे जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकेंगी।
जागरण संवाददाता, रांची। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची से अंबाला के बीच एक वन वे (एक तरफा) स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन केवल एक ट्रिप के लिए चलाई जाएगी।
ट्रेन संख्या 08107 रांची–अंबाला वन वे स्पेशल ट्रेन गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को रांची से रात 10:45 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार तड़के 4:45 बजे अंबाला पहुंचेगी।
इस ट्रेन का ठहराव मुरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमो, कोडरमा, गया, सासाराम, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद स्टेशनों पर होगा।
कोच संरचना की बात करें तो इस ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें एसएलआरडी के 2 कोच, सामान्य श्रेणी के 6 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 12 कोच और वातानुकूलित 3-टियर का 1 कोच शामिल है।
रांची – मुरादाबाद वन-वे ट्रेन आज से
त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रांची से मुरादाबाद के बीच वन वे (एक तरफा) स्पेशल ट्रेन बुधवार को खुलेगी। ट्रेन संख्या 08101 रांची – मुरादाबाद वन वे स्पेशल ट्रेन आज रांची स्टेशन से रात 22:45 बजे प्रस्थान करेगी और केवल एक ट्रिप के लिए चलेगी।
यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमो, कोडरमा, गया, सासाराम, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, लखनऊ और बरेली होते हुए गुरुवार रात 22:45 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी।
ट्रेन का समय-सारणी इस प्रकार है
- मुरी 23:45 बजे आगमन व 23:47 बजे प्रस्थान
- बोकारो स्टील सिटी 01:05 बजे आगमन व 01:10 बजे प्रस्थान
- गोमो 02:25 बजे आगमन व 02:30 बजे प्रस्थान
- कोडरमा 03:35 बजे आगमन व 03:37 बजे प्रस्थान
- गया 06:00 बजे आगमन व 06:10 बजे प्रस्थान
- सासाराम 08:50 बजे आगमन व 08:52 बजे प्रस्थान
- दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 10:55 बजे आगमन व 11:05 बजे प्रस्थान
- प्रयागराज 13:50 बजे आगमन व 13:55 बजे प्रस्थान
- लखनऊ 18:20 बजे आगमन व 18:25 बजे प्रस्थान
- बरेली 21:00 बजे आगमन व 21:05 बजे प्रस्थान
- अंतिम स्टेशन मुरादाबाद 22:45 बजे आगमन।
इस ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे जिनमें 02 एसएलआरडी कोच, 06 सामान्य श्रेणी के कोच, 12 द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच और 01 वातानुकूलित 3-टियर कोच शामिल होंगे।
