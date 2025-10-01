Language
    नवरात्र पर सेलकर्मियों की हो गई बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी; नई दर आज से प्रभावी

    By Hari Shankar Pandey Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    सेल में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2.8% की बढ़ोतरी की गई है जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। इस फैसले से बोकारो इस्पात संयंत्र समेत कई इकाइयों के 70000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ता 49% से बढ़कर 51.8% हो गया है और ग्रेच्युटी की सीमा भी 25 लाख रुपये कर दी गई है।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 2.8 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। नई दर एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। इस बाबत केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से आज देर शाम आदेश जारी कर दी गई है।

    इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अन्य इकाई के लगभग 70 हजार संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। संयंत्रकर्मियों को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके मासिक वेतनमान से प्राप्त होगी। कामगारों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही उनका महंगाई भत्ता 49 प्रतिशत से बढ़कर अब 51.8 प्रतिशत हो गया है।

    इसके साथ ही उनके ग्रेच्युटी की सीलिंग की रकम को भी बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में एक अक्टूबर 2025 के बाद कंपनी से सेवानिवृत होने वाले अधिकारी व कर्मचारी को ग्रेच्युटी के मद में 20 लाख रुपये के बजाए अब 25 लाख रुपये का भुगतान कंपनी प्रबंधन उन्हें करेगी।

    इसके लिए उनके दैनिक उपस्थिति, सेवाकाल समेत अन्य कार्यप्रणाली के मापदंड का मूल्यांकन किया जाएगा। बता दे की सेलकर्मियों का डीए साल के प्रत्येक तीन माह में बाजार की स्थिति की देख कर घटाया या बढ़ाया जाता है।

    इस तिमाही यानी की जुलाई से सितंबर माह में खाद पदार्थ समेत अन्य दैनिक वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि के कारण उनका महंगाई भत्ता 2.8 फीसद बढ़ा दिया गया है, जो की बीते डेढ़ दो साल में अब तक का सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है।

    सेल में सीजीएम से ईडी का पदोन्नति आदेश पांच अक्टूबर को होगा जारी

    स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल में मुख्य महाप्रबंधक से अधिशासी निदेशक पद पर पदोन्नति आदेश पांच अक्टूबर को जारी की जाएगी। इस पद के लिए बीएसएल सहित अन्य इकाई के लगभग 90 सीजीएम साक्षात्कार में शामिल होंगे।

    साक्षात्कार 3 व 4 अक्टूबर को दो दिन तक आनलाइन होगा। इनमें 20 से 22 अधिकारियों को ईडी बनाने की योजना सेल मुख्यालय की है। नव प्रोन्नत अधिकारियों का कार्यकाल 30 जून 2025 से प्रभावी होगा।

    इनमें कई अधिकारियों को पदोन्नति के साथ उनके वर्तमान इकाई से कंपनी के दूसरे अन्य इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा। सेल प्रबंधन यह फैसला अपने तमाम इकाई में अधिशासी निदेशक के रिक्त पदों की भरपाई करने के लिए लेने जा रही है।

    बीएसएल से कई अधिकारी ईडी पद की करेगी दावेदारी

    महारत्न कंपनी सेल में सीजीएम से ईडी पद के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र से लगभग एक दर्जन अधिकारी अपनी दावेदारी को पेश करेंगे। इनमें चार से पांच अधिकारियों को ईडी पद पर पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है।

    बीएसएल से हॉट स्ट्रिप मिल के सीजीएम विपिन कुमार सिंह, सीजीएम विजिलेंस ज्ञानेश झा, सीजीएम इंचार्ज स्टील अरविंद कुमार, सीजीएम मैनटेनेंस शरद गुप्ता, सीजीएम इलेक्ट्रिकल देवाशीष सरकार, सीजीएम ब्लास्ट फर्नेस सौविक राय, सीजीएम सर्विसेज पीके बैशखिया तथा सिन्टर प्लांट के सीजीएम पीके चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे है। इनमें विपिन कुमार सिंह, ज्ञानेश झा, शरद गुप्ता, तथा अरविंद कुमार ईडी पद की रेस में सबसे आगे है।

    कई इकाई में ईडी के पद है खाली

    सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कई इकाई में ईडी के पद खाली है। बीएसएल के ईडी फाइनेंस सुरेश रंगानी आज 30 सितंबर को सेवानिवृत हो गए। इसी प्रकार यहां के ईडी वर्क्स प्रिय रंजन का चयन बीएसएल में बतौर निदेशक प्रभारी पद पर हो चुका है।

    कैबिनेट कमेटी की अंतिम मंजूरी मिलने ही वे अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। इसके अलावा राउरकेला इस्पात संयंत्र में ईडी फाइनेंस, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में ईडी मेटेरियल मैनेजमेंट, इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र में ईडी प्रोजेक्ट व ईडी एचआर का पद भी स्थायी रूप से खाली है, जबकि दिसंबर 2025 तक कई और ईडी अपने पद से सेवानिवृत होने वाले है।

