    Ranchi News: रांची बनता जा रहा अफीम तस्करी का ठिकाना, खूंटी का युवक फर्रुखाबाद में गिरफ्तार

    By sunil Pandey Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में खूंटी के रेवा हस्सा पूर्ति को डेढ़ किलो अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार वह झारखंड से अफीम लाकर बरेली में बेचने वाला था। खूंटी जिला अवैध अफीम की खेती के लिए बदनाम है जहाँ पुलिस के अभियानों के बावजूद यह कारोबार जारी है।

    खूंटी का युवक फर्रुखाबाद में गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, खूंटी। फर्रुखाबाद के कादरीगेट थाना पुलिस ने बुधवार को पांचालघाट पुल के पास से अवैध अफीम के साथ खूंटी जिला के मुरहू थाना अंतर्गत पतराडीह गांव निवासी रेवा हस्सा पूर्ति नामक युवक को गिरफ्तार किया।

    आरोपित के पास से पुलिस ने डेढ़ किलो से अधिक बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पांचालघाट पुल के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े आरोपित की पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके पास से अधिक अफीम बरामद हुई।

    पुलिस का दावा है कि आरोपित खूंटी झारखंड से अफीम लेकर बरेली बेचने जा रहा था। पांचालघाट पर वह वाहन के इंतजार में खड़ा था। आरोपित के खिलाफ कादरी गेट थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

    उल्लेखनीय है कि अवैध अफीम की खेती के लिए खूंटी जिला देश में बदनाम रहा है। वर्षों तक यहां अवैध अफीम की खेती तेजी से फलता फूलता रहा है। जिला के हजारों एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जाती है। अधिक पैसा कमाने की लालच में हजारों ग्रामीण जहर की इस खेती में जुड़े हैं।

    हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार विशेष अभियान चलाकर हजारों एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को जिस प्रकार पूरी तरह से नष्ट किया गया और जमीनों के सत्यापन के लिए ग्राम प्रधानों को भेजे गए नोटिस की कार्रवाई से अफीम की खेती करने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। बावजूद अवैध अफीम का यह कारोबार पूरी तरह से थमा नहीं है।

    खूंटी सहित रांची जिले में भी होती है अफीम की खेती

    खूंटी जिले के खूंटी, अड़की, कर्रा, मुरहू, तोरपा, रनिया सहित रांची जिले के भी कई प्रखंडों में अफीम की खेती की जाती है। इनमें नमकुन, अंगड़ा, बुंडू, तामड़ सहित अन्य प्रखंड। इस सीजन में पुलिस ने अभियानं चलाकर नष्ट किया था, पर बहुत जगहों पर फसल रह गयी थी।

