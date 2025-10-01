Language
    लोहरदगा की इस जगह में तीन स्टेज पर होगा विजयादशमी कार्यक्रम, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस बल की तैनाती

    By Rakesh sinha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    लोहरदगा के सेन्हा में विजयादशमी पर रावण दहन सह मेला का आयोजन होगा जिसके लिए प्रशासन सजग है। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रावण के पुतले को मजबूती से खड़ा करने और मेला स्थल पर दुकानों और मंचों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी और यातायात नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    एसपी सादिक अनवर रिजवी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सेन्हा (लोहरदगा)। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदला रोड स्थित बक्सीडीपा जंगल किनारे आगामी दो अक्टूबर को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में विजयादशमी पर रावण दहन सह मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा।

    इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    पुतला निर्माण और स्टेज का लिया जायजा

    एसपी सादिक अनवर रिजवी ने रावण के पुतले का निरीक्षण करते हुए कारीगरों से कहा कि जमीन गीली है, इसलिए पुतले को मजबूती से टिकाकर खड़ा किया जाए, ताकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला दहन के समय कोई परेशानी न हो।

    उन्होंने मेला स्थल पर लगने वाली दुकानों और मंचों को व्यवस्थित ढंग से तैयार करने का निर्देश दिया। बताया गया कि आयोजन स्थल पर तीन स्टेज बनाए जा रहे हैं।

    जिसमें पहला स्टेज आगत अतिथियों के लिए, दूसरा पुलिस बल के लिए और तीसरा स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

    सुरक्षा और यातायात पर विशेष फोकस

    एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि रावण दहन स्थल और मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। पुरुष बल के साथ-साथ महिला पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी।

    भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। पुलिस जवानों को मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया।

    अधिकारी और समिति के पदाधिकारी रहे मौजूद

    एसपी सादिक अनवर रिजवी के बक्सीडीपा रावण दहन सह मेला स्थल के निरीक्षण के दौरान डीएसपी समीर तिर्की, सुधीर प्रसाद, थाना प्रभारी वारिश हुसैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

    वहीं, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति से संरक्षक डॉ. अजय शाहदेव, अध्यक्ष संतोष लकड़ा, सचिव मिथुन तमेड़ा और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सभी ने संयुक्त रूप से व्यवस्था का खाका तैयार किया।

    विजयादशमी पर होने वाले इस रावण दहन सह मेले को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। प्रशासन और समिति मिलकर इसे सुरक्षित और सफल बनाने में जुटे हुए हैं।