Jharkhand IPS Promotion: 2013 बैच के 6 आईपीएस अफसरों का सेलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन, नोटिफिकेशन जारी
राज्य सरकार ने झारखंड कैडर के 2013 बैच के छह आईपीएस अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड (एसएसपी रैंक) में प्रोन्नति दी है। इनमें विशेष शाखा के एसपी हृदीप पी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड कैडर के 2013 बैच के छह आईपीएस अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड (एसएसपी रैंक) में प्रोन्नति दे दी है। यह एसपी से सीनियर एसपी ग्रेड होता है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार चाहे तो प्रभारी डीआईजी के पद पर पदस्थापित कर सकती है।
जिन अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है, उनमें झारखंड में पदस्थापित विशेष शाखा के एसपी हृदीप पी जनार्दनन व पाकुड़ की एसपी निधि द्विवेदी शामिल हैं। वहीं, चार आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिन्हें सेलेक्शन ग्रेड में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है।
शेष चार अधिकारियों में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए) में सहायक निदेशक हरिलाल चौहान, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में संयुक्त उप निदेशक अंशुमान कुमार, एनआइए में एसपी प्रशांत आनंद व नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में एसपी प्रियंका मीणा शामिल हैं। गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।