    झारखंड निकाय चुनाव की तैयारी तेज: बैलेट पेपर से वोटिंग, मार्च महीने में मतदान संभव; OBC को दिया जाएगा आरक्षण

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेज़ी से चल रही है। इस बार बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और मार्च महीने में मतदान होने की संभावना है। ओबीसी को आरक्षण दिय ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर सभी जिलों में निर्वाची तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

    आयोग ने एसडीओ, बीडीओ, सीओ एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए अधिसूचित कर दी है। अब आयाेग में इन अधिकारियों को न निकाय चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

    आयोग ने प्रत्येक जिला में नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 को लेकर इन पदाधिकारियों के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया है। संबंधित जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर पदाधिकारियों को निर्वाची तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

    इधर, निकाय चुनाव को लेकर जिलों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बताते चलें कि आयोग मार्च माह में निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा जिलों में सारी आवश्यक तैयारियां पूरी होने के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है।

    बताते चलें कि आयोग ने इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर 45 लाख बैलेट पेपर मुद्रण की तैयारी चल रही है। राज्य में ईवीएम की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में जो ईवीएम उपलब्ध हैं, उनकी समयावधि खत्म हो चुकी है।

    राज्य में इस बार निकाय चुनाव में ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाना है। इसे लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराया है। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर वार्डों का आरक्षण तय किया जा रहा है।

