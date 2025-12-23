Language
    कुमार गौरव बने झारखंड युवा कांग्रेस अध्यक्ष, आदित्य आनंद धनबाद जिलाध्यक्ष

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:48 PM (IST)

    कुमार गौरव झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आदित्य आनंद को धनबाद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से कांग्रेस पार्टी में युवा ...और पढ़ें

    झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार गाैरव।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू सिंह अब पूरे प्रदेश की कमान संभालेंगे। कुमार गौरव को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर शानदार जीत मिली है। वहीं, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आदित्य आनंद को विजय मिली है। कुल 10202 वोट पाकर 2152 मतों से अंबिकापुरम निवासी आदित्य आनंद विजयी हुए है। आदित्य आनंद के पिता नवनीत नीरज जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं, धनबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कुमार गौरव व आदित्य आनंद की जीत पर बधाई दी है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि दोनों की जीत से धनबाद में युवा कांग्रेस को पहले से अधिक मजबूती मिलने की संभावना है।

