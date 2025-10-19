झारखंड निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दावेदारी की होड़

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने-अपने स्तर से जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं की तैयारी चुनाव लड़ने की है लेकिन अभी तक पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकती और पार्टी उम्मीदवार भी नहीं दे सकती। दरअसल, राज्य में दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने हैं।

