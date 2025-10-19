Language
    झारखंड निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दावेदारी की होड़

    By Ashish Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उम्मीदवारी के लिए ज़ोरदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। सभी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं, और पार्टियां चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं।

    झारखंड में कांग्रेस की नई कमेटी सिरदर्द देगा नगर निकायों का चुनाव। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने-अपने स्तर से जुट गए हैं।

    कार्यकर्ताओं की तैयारी चुनाव लड़ने की है लेकिन अभी तक पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकती और पार्टी उम्मीदवार भी नहीं दे सकती। दरअसल, राज्य में दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने हैं।

    कार्यकर्ता अपनी बदौलत चुनाव मैदान में उतरेंगे। कई इलाकों में एक-दूसरे के सामने कार्यकर्ता अभी से ताल ठोक रहे हैं। इस लड़ाई में पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में पाटियों के सामने बड़ी चुनौती होगी अपने कार्यकर्ताओं को दल से बांधकर रखना।

    इधर, प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। नई कमेटी को सबसे पहले बगावत पर उतारू कार्यकर्ताओं को संभालने की चुनौती होगी।

    कई कार्यकर्ताओं ने अभी से ही पार्षद से लेकर मेयर तक के पदों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पार्टी इनमें से कुछ को सीधे समर्थन करने का मूड बना रही है और ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनावी मदद के लिए अन्य लोगों को मनाने का काम किया जाएगा।

